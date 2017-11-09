Паутина-11
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Паутина-11

    Российские хоккеисты уступили сборной Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

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    Российские хоккеисты уступили сборной Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

    Российские хоккеисты уступили сборной Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

    Хоккеисты сборной России проиграли финнам в своем стартовом матче на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

    Игра состоялась сегодня в Хельсинки. Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев льда.

    В команде россиян отличились Кирилл Каризов, забросивший шайбу на 27-й минуте, и Сергей Плотников (на 38-й).

    В команде финнов шайбы забросили Йонас Кемпайнен (2-я минута), Миро Хейсканен (24-я) и Атте Охтамаа (51-я).

    В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии — встреча состоится в субботу, 11 ноября. Финская команда в тот же день встретится со шведами.

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