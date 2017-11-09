Урбанисты критикуют слишком оптимистичный генплан Петербурга

Как заявил специалист центра экспертиз ЭКОМ на заседании комиссии Заксобрания, цифры, заложенные в главный градостроительный документ Северной столицы, зачастую не соответствуют реальному положению дел. Инфраструктура не будет поспевать за освоением территорий.

Концепции, заложенные в генплан Петербурга, не соответствуют реалиям. Сегодня такое мнение высказал в Мариинском дворце руководитель центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Он выступал в роли рецензента ежегодного доклада о ходе реализации генплана, который представил профильной комиссии Заксобрания главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.



К слову, документ и так не отличается обилием чрезмерно оптимистических посылов. Так, абстрактный петербуржец сможет рассчитывать на 28 квадратных метров жилплощади (это стратегическая цель Смольного) только через семь-восемь лет. Но ежегодный объем ввода жилья, заложенный в генплан, по факту не отвечает этой задаче, так как не соотносится с приростом населения, заявил эксперт.



Александр Карпов, директор центра экспертиз ЭКОМ: «Новая стройка засасывает в город новое население. Если предположить, что город снимет все административные барьеры и мы будем вводить 6 миллионов квадратных метров, то значит, что население будет расти не на 50 тысяч человек в год, а на 100 тысяч человек в год. При этом вся концепция генплана основана на предположении о стабилизации населения на уровне 5 миллионов человек».



К слову, недостатки в проекте доклада, который позже будет представлен всему составу Законодательного собрания, обнаружили и сами парламентарии. Так, депутаты, проживающие на Васильевском острове, с изумлением отметили, что, согласно документу, обеспеченность населения их района культурными учреждениями равна нулю. Авторы доклада поспешили успокоить, объяснив странный показатель опечаткой, которую обязательно исправят.



Что касается более серьезных тем, то депутатов обеспокоило качество проектов планировки территорий. Ведь одобрение получают менее 10 процентов таких документов. При этом их разработкой занимаются в основном негосударственные организации.