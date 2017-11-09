WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Лабораторию Касперского»

Портал WikiLeaks раскрыл информацию о том, как ЦРУ маскировало информацию об источнике своих вредоносных программ.
По данным WikiLeaks, специалисты ЦРУ создали код, который позволяет маскировать вирусы так, что их источниками кажутся другие реально существующие ведомства, организации и фирмы, в частности, «Лаборатория Касперского». Сообщается, что этот инструмент называется Hive.
В случае, если вирус ЦРУ будет вычислен на компьютере, то он не укажет на свой реальный источник. Код Hive позволяет относить вредоносные программы к разным доменам, которые ЦРУ арендует на общедоступном сервере.
В итоге информация, которую удается собрать с помощью вредоносных программ, поступает в базу данных ЦРУ, а оставшийся трафик остается на «маскировочном сервисе». Сертификаты аутентификации программных закладок, которые создало ЦРУ, имитируют те, которые используют реально существующие ведомства и компании. В частности, WikiLeaks сообщает, что таким образом код три раза создавал имитацию сертификатов «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.
Напомним, что власти США ранее рекомендовали всем госучреждениям и связанным с ним компаниям отказаться от программ «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут угрожать нацбезопасности США. В самой компании заверили, что не помогают никаким правительствам в кибершпионаже, однако их доводы не убедили американские власти.
В случае, если вирус ЦРУ будет вычислен на компьютере, то он не укажет на свой реальный источник. Код Hive позволяет относить вредоносные программы к разным доменам, которые ЦРУ арендует на общедоступном сервере.
В итоге информация, которую удается собрать с помощью вредоносных программ, поступает в базу данных ЦРУ, а оставшийся трафик остается на «маскировочном сервисе». Сертификаты аутентификации программных закладок, которые создало ЦРУ, имитируют те, которые используют реально существующие ведомства и компании. В частности, WikiLeaks сообщает, что таким образом код три раза создавал имитацию сертификатов «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.
Напомним, что власти США ранее рекомендовали всем госучреждениям и связанным с ним компаниям отказаться от программ «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут угрожать нацбезопасности США. В самой компании заверили, что не помогают никаким правительствам в кибершпионаже, однако их доводы не убедили американские власти.
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