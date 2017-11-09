Смольный приостановил дорожные работы на месте воинского захоронения в Шушарах

Глава города ответил на депутатский запрос по громкой истории, связанной со строительством дорожной развязки на юге Петербурга.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил остановку работ на стройплощадке дорожной развязки, которая проходит через воинское захоронение в Шушарах. Об этом стало известно из ответа на запрос депутата Бориса Вишневского.
Однако в документе глава города вновь назвал место погребения, вскрытое бульдозерами, неизвестным воинским захоронением. Несмотря на то, что факт его существования подтверждается учетной карточкой от 2011 года, а также актом уточнения границ, составленным годом позднее. При этом о подлинности обоих документов говорят подписи официальных лиц.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Меня удивляет, что чиновники и руководители города, которые везде клянутся в верности памяти погибших, вспоминают про войну и блокаду, говорят про неоплатный долг. Как же можно одной рукой это делать, а другой организовывать стройку на захоронениях защитников нашего города?»
Также в ответе губернатора говорится, что на месте строительства развязки с 1 ноября военные должны проводить поисковые мероприятия. Однако именно в этот день съемочная группа НТВ так и не дождалась специального поискового батальона. Позднее выяснилось, что военным в отличие от губернатора известно, что там находится официальное воинское захоронение, поэтому подразделение Западного военного округа проводить такую работу не будет.
Однако в документе глава города вновь назвал место погребения, вскрытое бульдозерами, неизвестным воинским захоронением. Несмотря на то, что факт его существования подтверждается учетной карточкой от 2011 года, а также актом уточнения границ, составленным годом позднее. При этом о подлинности обоих документов говорят подписи официальных лиц.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Меня удивляет, что чиновники и руководители города, которые везде клянутся в верности памяти погибших, вспоминают про войну и блокаду, говорят про неоплатный долг. Как же можно одной рукой это делать, а другой организовывать стройку на захоронениях защитников нашего города?»
Также в ответе губернатора говорится, что на месте строительства развязки с 1 ноября военные должны проводить поисковые мероприятия. Однако именно в этот день съемочная группа НТВ так и не дождалась специального поискового батальона. Позднее выяснилось, что военным в отличие от губернатора известно, что там находится официальное воинское захоронение, поэтому подразделение Западного военного округа проводить такую работу не будет.
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