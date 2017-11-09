Режиссер Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал

Алексей Учитель пообещал выпустить новую расширенную версию картины «Матильда».
Режиссер Учитель намерен создать из фильма «Матильда» сериал, состоящий из четырех эпизодов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».
Алексей Учитель: «Будет четырехсерийная версия. Если фильм идет 1:45, то сериал будет идти три с лишним часа».
По его словам, в настоящее время завершается монтаж этой версии фильма. В ней, как он отметил, будут расширены сюжетные лини всех второстепенных героев.
Алексей Учитель: «Помимо телевизионной премьеры фильма, как я надеюсь, потом будет и премьера вот этой более расширенной версии».
Кинолента «Матильда» рассказывает историю об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал скандал еще до выхода на экраны. Против него выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что эта лента оскорбляет чувства верующих. Однако проверки не подтвердили обвинений Поклонской.
Алексей Учитель: «Будет четырехсерийная версия. Если фильм идет 1:45, то сериал будет идти три с лишним часа».
По его словам, в настоящее время завершается монтаж этой версии фильма. В ней, как он отметил, будут расширены сюжетные лини всех второстепенных героев.
Алексей Учитель: «Помимо телевизионной премьеры фильма, как я надеюсь, потом будет и премьера вот этой более расширенной версии».
Кинолента «Матильда» рассказывает историю об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал скандал еще до выхода на экраны. Против него выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что эта лента оскорбляет чувства верующих. Однако проверки не подтвердили обвинений Поклонской.
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