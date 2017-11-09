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Паутина-11

    Режиссер Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Режиссер Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал

    Режиссер Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал

    Режиссер Учитель пообещал сделать из «Матильды» сериал
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Алексей Учитель пообещал выпустить новую расширенную версию картины «Матильда».

    Режиссер Учитель намерен создать из фильма «Матильда» сериал, состоящий из четырех эпизодов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

    Алексей Учитель: «Будет четырехсерийная версия. Если фильм идет 1:45, то сериал будет идти три с лишним часа».

    По его словам, в настоящее время завершается монтаж этой версии фильма. В ней, как он отметил, будут расширены сюжетные лини всех второстепенных героев.

    Алексей Учитель: «Помимо телевизионной премьеры фильма, как я надеюсь, потом будет и премьера вот этой более расширенной версии».

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