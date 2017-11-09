Паутина-11
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Паутина-11
    Прихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео. Бразилия, нападения, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео

    Прихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео

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    • Фото: The AIO Entertainment / youtube.com
    Прихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео

    Прихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео

    Прихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео
    • Фото: The AIO Entertainment / youtube.com

      • В бразильском городе Татуи 26-летний местный житель напал с ножом на священника одной из церквей.

      Как сообщает сайт Вести.Ru, молодой человек спокойно подошел к пастору и начал размахивать у того перед носом холодным оружием. Юноша заявил, что не имел ничего против священника, хулигану просто не понравилась проповедь.

      Месса, на которой произошел инцидент, транслировалась в Facebook в режиме реального времени. На попавших в Сеть кадрах видно, как бразилец подходит к пастору сзади и вытаскивает из штанов нож.

      Одному из прихожан удалось задержать нападавшего. Нарушитель смог нанести вступившемуся за священника мужчине неглубокое ножевое ранение. В настоящий момент хулиган находится в полицейском участке, его допрашивают. Cвященник в результате атаки не пострадал.

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