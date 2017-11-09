Прихожанин напал на священника с ножом в Бразилии: видео

В бразильском городе Татуи
26-летний местный житель напал с ножом на священника одной из церквей.
Как сообщает сайт Вести.Ru, молодой человек спокойно подошел к пастору и начал размахивать у того перед носом холодным оружием. Юноша заявил, что не имел ничего против священника, хулигану просто не понравилась проповедь.
Месса, на которой произошел инцидент, транслировалась в Facebook в режиме реального времени. На попавших в Сеть кадрах видно, как бразилец подходит к пастору сзади и вытаскивает из штанов нож.
Одному из прихожан удалось задержать нападавшего. Нарушитель смог нанести вступившемуся за священника мужчине неглубокое ножевое ранение. В настоящий момент хулиган находится в полицейском участке, его допрашивают. Cвященник в результате атаки не пострадал.
Месса, на которой произошел инцидент, транслировалась в Facebook в режиме реального времени. На попавших в Сеть кадрах видно, как бразилец подходит к пастору сзади и вытаскивает из штанов нож.
Одному из прихожан удалось задержать нападавшего. Нарушитель смог нанести вступившемуся за священника мужчине неглубокое ножевое ранение. В настоящий момент хулиган находится в полицейском участке, его допрашивают. Cвященник в результате атаки не пострадал.
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