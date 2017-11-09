Ижевск накрыла волна сообщений о минировании после обрушения дома

Сообщения о минировании школы и торговых центров в Ижевске поступили после обрушения части жилого дома.
Источник в правоохранительных органах: «Поступило сообщение о том, что заминированы одна из школ и два торговых центра».
Из-за сообщения о минировании школы из нее пришлось перевести людей, находившихся там после эвакуации из обрушившегося жилого дома. Информацию о звонках подтвердил глава республики, сообщает ТАСС.
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Волна сообщений о минировании прокатилась по Ижевску, но все отрабатывается, все под контролем».
В Ижевске от взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома. Погибли, по последним данным, три человека, еще четверо ранены. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.
Из-за сообщения о минировании школы из нее пришлось перевести людей, находившихся там после эвакуации из обрушившегося жилого дома. Информацию о звонках подтвердил глава республики, сообщает ТАСС.
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Волна сообщений о минировании прокатилась по Ижевску, но все отрабатывается, все под контролем».
В Ижевске от взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома. Погибли, по последним данным, три человека, еще четверо ранены. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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