Текстильная революция: челябинский «Вещеворот» намерен покорить другие регионы

Наш телеканал, который является информационным партнером конкурса Google «Вдали от столиц», представил собственную номинацию — «Выбор НТВ». Победителем в ней стал проект жителя Челябинска «Вещеворот».
Дело Дмитрия Закарлюкина изначально зарождалось как благотворительность, но в процессе разрослось до масштабов всего региона. Корреспондент НТВ Ольга Зенкова встретилась с неравнодушным челябинцем, избавившим уральцев от ненужных вещей.
Вы все еще думаете, что старые джинсы больше не надеть? Или надоевшие вам сапоги можно отправить на свалку? А может быть вещи, из которых вырос ребенок, до сих пор пылятся у вас на полке? Значит, вы точно не житель Челябинска. В этом городе уже давно забыли о проблемах «жалко выбросить» и «нечего надеть» после того, как местный житель Дмитрий Закарлюкин запустил круговорот вещей в регионе.
Дмитрий Закарлюкин: «В прошлом году мы обеспечили две с половиной тысячи человек на все сезоны одеждой. Мы постарались пересчитать это в экономическом эквиваленте — это порядка 12,5 млн рублей».
Вещеворот — это не просто благотворительная акция. Хотя, в общем-то, с нее все и началось. Когда собирали гуманитарную помощь для беженцев с Украины, челябинцы принесли целую гору одежды. Но оказалось, что передать людям из этого будет не стыдно лишь малую толику. Тогда и стало ясно: нужна текстильная революция.
Сегодня активисты принимают любой трикотаж. Даже тот, который, казалось бы, осталось только выбросить. Изношенные вещи отправляют на переработку. Только представьте, все эти вещи могли бы гнить на свалке, а теперь отслужившие свой срок изделия получили вторую жизнь.
Евгений Юрин, компания-производитель нетканых материалов: «Путем различных механических и температурных воздействий мы получаем прекрасный материал, который в дальнейшем идет на изготовление матрасов».
Стать участником «Вещеворота» может любой желающий. Для этого нужно лишь освободить свой шкаф от ненужных вещей. Лучшие из них волонтеры раздадут нуждающимся. Остатки продадут в благотворительных магазинах. А самое главное — если вы сами окажетесь в трудной ситуации, там вам никогда не откажут в поддержке.
Так сложилось, что для своих восьмерых внуков Любовь Дмитриевна стала не только бабушкой, но и мамой. Родители в воспитании детей не участвуют. Так что для пенсионерки магазин проекта «Вещеворот» словно палочка-выручалочка. Самый высокий ценник — 350 рублей.
Любовь Ковалёва: «Очень удобно. Здесь можно и шапки купить, и варежки, и на себя что-то взять. Вещи качественные, не изношенные, не потрепанные какие-то».
Авторы проекта переживали, как горожане отнесутся к тому, что часть вещей, которые они приносят, пойдет на продажу. Но упреков не посыпалось. Арифметика проста: вырученные деньги дают возможность заплатить за аренду склада или заказать очередной контейнер, чтобы собрать еще больше одежды для тех, кому она так нужна.
В результате — тысячи благодарных людей. Это, безусловно, социально значимый проект. Но «Выбор НТВ» пал на уральцев не только поэтому. В Год экологии «безотходный круговорот вещей» звучит более чем актуально.
Вадим Такменёв, ведущий НТВ: «Я лично очень надеюсь, что этот проект пойдет по регионам — в каждом городе, в каждом областном центре появится такой „Вещеворот“».
«Федеральный банк вещей» — это и есть главная цель основателя «Вещеворота». Дмитрий Закарлюкин готов делиться секретами, как найти спонсоров и справиться с юридическими нюансами, если добрые дела вас действительно вдохновляют.
Вы все еще думаете, что старые джинсы больше не надеть? Или надоевшие вам сапоги можно отправить на свалку? А может быть вещи, из которых вырос ребенок, до сих пор пылятся у вас на полке? Значит, вы точно не житель Челябинска. В этом городе уже давно забыли о проблемах «жалко выбросить» и «нечего надеть» после того, как местный житель Дмитрий Закарлюкин запустил круговорот вещей в регионе.
Дмитрий Закарлюкин: «В прошлом году мы обеспечили две с половиной тысячи человек на все сезоны одеждой. Мы постарались пересчитать это в экономическом эквиваленте — это порядка 12,5 млн рублей».
Вещеворот — это не просто благотворительная акция. Хотя, в общем-то, с нее все и началось. Когда собирали гуманитарную помощь для беженцев с Украины, челябинцы принесли целую гору одежды. Но оказалось, что передать людям из этого будет не стыдно лишь малую толику. Тогда и стало ясно: нужна текстильная революция.
Сегодня активисты принимают любой трикотаж. Даже тот, который, казалось бы, осталось только выбросить. Изношенные вещи отправляют на переработку. Только представьте, все эти вещи могли бы гнить на свалке, а теперь отслужившие свой срок изделия получили вторую жизнь.
Евгений Юрин, компания-производитель нетканых материалов: «Путем различных механических и температурных воздействий мы получаем прекрасный материал, который в дальнейшем идет на изготовление матрасов».
Стать участником «Вещеворота» может любой желающий. Для этого нужно лишь освободить свой шкаф от ненужных вещей. Лучшие из них волонтеры раздадут нуждающимся. Остатки продадут в благотворительных магазинах. А самое главное — если вы сами окажетесь в трудной ситуации, там вам никогда не откажут в поддержке.
Так сложилось, что для своих восьмерых внуков Любовь Дмитриевна стала не только бабушкой, но и мамой. Родители в воспитании детей не участвуют. Так что для пенсионерки магазин проекта «Вещеворот» словно палочка-выручалочка. Самый высокий ценник — 350 рублей.
Любовь Ковалёва: «Очень удобно. Здесь можно и шапки купить, и варежки, и на себя что-то взять. Вещи качественные, не изношенные, не потрепанные какие-то».
Авторы проекта переживали, как горожане отнесутся к тому, что часть вещей, которые они приносят, пойдет на продажу. Но упреков не посыпалось. Арифметика проста: вырученные деньги дают возможность заплатить за аренду склада или заказать очередной контейнер, чтобы собрать еще больше одежды для тех, кому она так нужна.
В результате — тысячи благодарных людей. Это, безусловно, социально значимый проект. Но «Выбор НТВ» пал на уральцев не только поэтому. В Год экологии «безотходный круговорот вещей» звучит более чем актуально.
Вадим Такменёв, ведущий НТВ: «Я лично очень надеюсь, что этот проект пойдет по регионам — в каждом городе, в каждом областном центре появится такой „Вещеворот“».
«Федеральный банк вещей» — это и есть главная цель основателя «Вещеворота». Дмитрий Закарлюкин готов делиться секретами, как найти спонсоров и справиться с юридическими нюансами, если добрые дела вас действительно вдохновляют.
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