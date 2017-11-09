Петербургские студенты университета ИТМО оттачивают в аудиториях технологию блокчейна

В России открылась официальная регистрация на студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Конкурс пройдет почти по трем десяткам направлений, среди которых биотехнологии, психология, медицина и компьютерные науки.

Магистранты петербургского университета ИТМО собираются победить в номинации «Кибербезопасность» и уже в совершенстве освоили технологию блокчейна.



Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, на кону у участников олимпиады — поступление в магистратуру и аспирантуру самых престижных вузов страны. Дисциплины на соревнованиях тоже свои. Здесь не метают диск, здесь соревнуются, кто сильнее в фотонике, компьютерных науках и в кибербезопасности.



Елена Софронова, заместитель руководителя пресс-службы университета ИТМО: «Это больная тема — как защитить данные. От медицинских данных пациента до гостайны. Поскольку все мы сейчас переходим к жизни в цифровой среде, кибербезопасность — это основа».



Мы говорим кибербезопасность, подразумеваем блокчейн. И наоборот. Что такое блокчейн? Это невероятно актуальная сейчас технология, которая, условно говоря, позволяет заниматься совместной деятельностью людям или институциям, которые друг другу не доверяют.



Иван Берман, магистрант университета ИТМО: «Хитрость в так называемом криптографическом хэше. Это можно сравнить с ключом от банка. Если ячейки в банке хранятся и никто не может посмотреть, что там храниться, то в блокчейне эти ячейки прозрачные. Любой может в них посмотреть, но не может забрать без соответствующего ключа».



Для неспециалиста слово блокчейн вызывает смутные ассоциации с интернет-банкингом и криптовалютами. На самом деле, эта технология, как все гениальное, применима практически везде. Например, в сфере использования беспилотных аппаратов, включая необычайно популярные сейчас видеодроны. Пока их использование до конца не урегулировано законодательно, но это пока.



Александр Свистов — одно из препятствий на пути любителей халявы. Он занимает разработкой программ на основе блокчейна, которые, объединяя группу дронов, обеспечат им спокойную работу без постороннего вмешательства.



Александр Свистов, магистрант университета ИТМО: «Нельзя изменить маршрут полета дрона и ее перепрограммировать. И его нельзя будет направить в точку, которая интересна злоумышленнику».



Это и есть та самая работа, за которую сейчас бьются соискатели-олимпийцы. Точное количество участников на данный момент не сообщается, но известно, что на предварительном этапе для участия в олимпиаде «Я — профессионал», зарегистрировались более десяти тысяч человек.