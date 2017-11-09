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    Число жертв обрушения части дома в Ижевске увеличилось до трех

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Кузнецов
    Число жертв обрушения части дома в Ижевске увеличилось до трех

    Число жертв обрушения части дома в Ижевске увеличилось до трех

    Число жертв обрушения части дома в Ижевске увеличилось до трех
  • Фото: РИА Новости, Сергей Кузнецов

    • В Минздраве Удмуртии сообщили новые данные о жертвах и пострадавших при взрыве и обрушении подъезда жилого дома в Ижевске.

    В региональном Минздраве сообщили, что число погибших возросло до трех, а пострадавших — до четырех, передает ТАСС.

    Людмила Гузнищева, замминистра здравоохранения Удмуртии: «Предварительно, информация о третьем погибшем подтверждается, она поступила с места, где идет разбор завалов. Число пострадавших увеличилось до четырех — еще одна женщина доставлена в первую республиканскую клиническую больницу».

    смотреть«Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске
    «Взрыв и стена пыли»: очевидцы шокированы обрушением дома в Ижевске
    Ранее была подтверждена информация о двоих погибших и троих пострадавших. Сообщалось, что среди раненых двое подростков и один спасатель, работавший на месте ЧП. А по словам источников «Интерфакса», в числе жертв 60-летняя женщина и ребенок.

    По предварительным данным МЧС, взрыв произошел в районе второго или третьего этажа. В ведомстве уточняли, что были разрушены восемь квартир. Под обломками могут оставаться выжившие. Момент обрушения подъезда попал на видео.


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