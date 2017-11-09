В Петербурге поставили пьесу про офисный планктон

На сцене Театра юных зрителей имени Брянцева впервые представляют пьесу английского драматурга Майка Бартлетта. Она посвящена человеческим отношениям в самом распространенном рабочем пространстве — офисе.

В петербургском Театре юных зрителей показали совсем не детскую постановку. Российский режиссер Тимур Салихов перенес на отечественную сцену английскую пьесу популярного современного британского драматурга Майка Бартлетта. Вся драматургия жизни теперь проходит в офисе, а значит, на этой территории и стоит задаваться извечными вопросами о том, что такое человек и каково это — быть человеком. Автором сценографии стала известный художник-дизайнер Людмила Берилло.



Тимур Салихов, режиссер-постановщик: «Всё действие происходит в некой корпорации, в офисе одной из начальниц. Там 14 сцен и к ней приходит один и тот же работник — девушка Эмма. Вся пьеса построена на коллоквиуме, на диалоге героинь, но здесь только слова. Но через эти слова начальница загоняет Эмму в экзистенциальный гроб. Ей приходится выбирать между личной жизнью и работой. Это история не только про офис, а вообще про человека».



Подробнее — в материале НТВ.