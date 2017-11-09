«Вынужденная посадка» вертолета в Коми оказалась розыгрышем пранкеров

Сосногорская транспортная прокуратура не подтвердила факта вынужденной посадки вертолета
Ми-8 в Коми.
Как сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре, в 12:45 в четверг службы аэропорта Сыктывкара приняли сообщение якобы от экипажа вертолета Ми-8, который совершил вынужденную посадку в районе поселка Кедва. Из сообщения следовало, что на борту находятся 10 человек.
Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что в сообщении говорилось о вертолете, который принадлежит авиакомпании „СКОЛ“. Но по сведениям диспетчерской службы, указанный борт находится в аэропорту Красноярска. Пока нет сведений, подтверждающих вынужденную посадку Ми-8, о которой передают СМИ. Вынужденная посадка не подтвердилась».
В ведомстве полагают, что появление сообщения об аварийной ситуации может быть связано с хулиганством.
Тем временем источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что информация об аварийной посадке в четверг с последующим исчезновением вертолета Ми-8 в Коми — дело рук пранкеров, вклинившихся в эфир с диспетчерами. Он сообщил, что поисками злоумышленников занимаются правоохранительные органы.
Из сообщения источника: «Проверка показала, что информация была инициирована телефонными хулиганами, так называемыми пранкерами, которые вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации».
Ранее сообщалось, что спасатели в Коми ищут вертолет Ми-8, с которым пропала связь во время аварийной посадки, на его борту находились 10 человек. Экипаж вертолета сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с поселком Кедва. Позже командир Ми-8 доложил о вынужденной посадке и сообщил, что все находящиеся на борту живы.
Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что в сообщении говорилось о вертолете, который принадлежит авиакомпании „СКОЛ“. Но по сведениям диспетчерской службы, указанный борт находится в аэропорту Красноярска. Пока нет сведений, подтверждающих вынужденную посадку Ми-8, о которой передают СМИ. Вынужденная посадка не подтвердилась».
В ведомстве полагают, что появление сообщения об аварийной ситуации может быть связано с хулиганством.
Тем временем источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что информация об аварийной посадке в четверг с последующим исчезновением вертолета Ми-8 в Коми — дело рук пранкеров, вклинившихся в эфир с диспетчерами. Он сообщил, что поисками злоумышленников занимаются правоохранительные органы.
Из сообщения источника: «Проверка показала, что информация была инициирована телефонными хулиганами, так называемыми пранкерами, которые вклинились в эфир диспетчеров на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации».
Ранее сообщалось, что спасатели в Коми ищут вертолет Ми-8, с которым пропала связь во время аварийной посадки, на его борту находились 10 человек. Экипаж вертолета сообщил об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку в 70 км от Ухты рядом с поселком Кедва. Позже командир Ми-8 доложил о вынужденной посадке и сообщил, что все находящиеся на борту живы.
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