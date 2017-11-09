Паутина-11
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Паутина-11

    Египтянин лишился пениса за день до свадьбы

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    Египтянин лишился пениса за день до свадьбы

    Египтянин лишился пениса за день до свадьбы

    В Египте мальчишник перед свадьбой закончился для жениха серьезными травмами, сообщает The Daily Mail.

    По данным издания, мужчина за день до свадьбы встретился с друзьями. Во время торжества один из друзей решил пострелять в воздух, однако случайно попал в жениха.

    Пострадавшего госпитализировали с несколькими огнестрельными ранениями. У него диагностировали повреждение гениталий, бедра и ладони.

    Стрелявший убежал с места происшествия, но вскоре его задержали. Неизвестно, смог ли пострадавший на следующий день появиться на свадьбе или же торжество было отменено.

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