Вандалов в ленинградском Саду памяти будут отслеживать видеокамеры

Сегодня чиновники всеволожской администрации посадили три сосны вместо деревьев, украденных неизвестными с мемориала в память о жертвах теракта над Синаем.
В Саду памяти жертвам теракта над Синаем на Румболовской горе посадили маленькие сосны взамен украденных. Инициатором выступила администрация Всеволожского района. Правда, сегодня высадили только три дерева, хотя вандалы спустя неделю после открытия мемориала похитили шесть.
По словам чиновников, эти растения дорогие. Одна сосна стоит около четырех тысяч рублей. Поэтому для того, чтобы сохранить памятную аллею, посвященную погибшим в авиакатастрофе, сейчас решается вопрос об установке здесь камер видеонаблюдения и патрулировании объекта полицейскими. Однако эта процедура займет несколько месяцев.
По словам родственников жертв теракта, они благодарны администрации за помощь. Но сегодня чиновники могли бы высадить деревья и без их присутствия. По словам Амалии Вишнёвой, тем, кто остался жив, важна тихая память о тех, кто погиб в египетском небе утром 31 октября 2015 года.
По словам чиновников, эти растения дорогие. Одна сосна стоит около четырех тысяч рублей. Поэтому для того, чтобы сохранить памятную аллею, посвященную погибшим в авиакатастрофе, сейчас решается вопрос об установке здесь камер видеонаблюдения и патрулировании объекта полицейскими. Однако эта процедура займет несколько месяцев.
По словам родственников жертв теракта, они благодарны администрации за помощь. Но сегодня чиновники могли бы высадить деревья и без их присутствия. По словам Амалии Вишнёвой, тем, кто остался жив, важна тихая память о тех, кто погиб в египетском небе утром 31 октября 2015 года.
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