«Азбука» обмана: в Ленобласти десятки людей стали жертвами недобросовестного застройщика

Жители поселка Щеглово во Всеволожском районе уже несколько лет ждут ключи от квартир, которые существуют только в красочном проекте. Что делать в ситуации, когда вместо домов стоят пустые бетонные коробки?

Больше 120 человек в Ленинградской области второй год пытаются привлечь к себе внимание властей. Еще летом 2016-го они должны были въехать в новые корпуса малоэтажного комплекса «Азбука» во Всеволожском районе и водить детей в построенные рядом же детский сад и школу.



В ожидании такой перспективы будущие, но пока несостоявшиеся домовладельцы выкупили из запланированных 308 квартир 115, в общей сложности заплатив за красочные буклеты около 200 млн рублей. К этому моменту готовы только три фундамента и первые этажи в двух домах.



Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, начиналось всё в жилом комплексе «Азбука» по букве закона. Дольщики вложили кредитные деньги, материнские капиталы и застраховались. После этого здесь даже появился фундамент.



Антон Жуков, дольщик ЖК «Азбука»: «Проект подходил мне по финансам, очень понравился, его очень классно пиарили. Вызвало доверие, что это 214-й ФЗ, то есть гарантия того, что объект будет достроен».



Но ожидания не оправдались и, что еще хуже, затянулись. Сначала сроки передвинули на конец 2015-го, затем — на конец 2016-го, а потом еще на год. Застройщик оправдывался: это временные трудности с получением дополнительного кредита, хотя люди внесли свои деньги. В итоге о том, что зарождалось под знаменем долевого строительства, сейчас напоминают только флагшток, развалины и… привлекательная реклама.



Сергей Хорев, дольщик ЖК «Азбука»: «У меня была продана комната, вложен материнский капитал и взято 2 миллиона в ипотеку, которую я буду выплачивать еще 13 лет. И это просто за воздух, за эти бетонные коробки. У меня дочь совершеннолетняя станет, когда я с ними расплачусь. Квартиры так и нет».



В областном правительстве успокаивают: объект будет сдан, все жильцы получат свои квартиры и не заплатят за них дважды. Просто нужно сменить формат: вместо ДДУ (договора долевого участия) организовать ЖСК (то есть жилищно-строительный кооператив). В азбуке строительного кодекса эти буквы имеют определяющее значение.



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