В Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома

Администрация Ижевска после обрушения части жилого дома открыла горячую телефонную линию. На нее можно обратиться с любыми вопросами по ЧП.
УМВД России по Ижевску: «Администрацией города Ижевска открыта горячая телефонная линия по ситуации со взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме».
Обрушение произошло в доме №261 на Удмуртской улице, передает РИА Новости. Судя по кадрам с места, рухнула часть здания с первого по девятый этаж.
Телефоны горячей линии: (3412)
41–41-98, 41–42-09.
Данные о жертвах и пострадавших разнятся. По некоторой информации погиб один человек, согласно другим сообщениям, жертвами обрушения стали два человека.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию об обрушении дома в Ижевске.
Обрушение произошло в доме №261 на Удмуртской улице, передает РИА Новости. Судя по кадрам с места, рухнула часть здания с первого по девятый этаж.
Телефоны горячей линии: (3412)
Данные о жертвах и пострадавших разнятся. По некоторой информации погиб один человек, согласно другим сообщениям, жертвами обрушения стали два человека.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию об обрушении дома в Ижевске.
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