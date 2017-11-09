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    В Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома. Ижевск, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома

    В Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома

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    • Фото: Ижевск / vk.com
    В Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома

    В Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома

    В Ижевске открыта горячая линия после обрушения части жилого дома
    • Фото: Ижевск / vk.com

      • Администрация Ижевска после обрушения части жилого дома открыла горячую телефонную линию. На нее можно обратиться с любыми вопросами по ЧП.

      УМВД России по Ижевску: «Администрацией города Ижевска открыта горячая телефонная линия по ситуации со взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме».

      Обрушение произошло в доме №261 на Удмуртской улице, передает РИА Новости. Судя по кадрам с места, рухнула часть здания с первого по девятый этаж.

      Телефоны горячей линии: (3412) 41–41-98, 41–42-09.

      смотретьИсточник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека
      Источник: в результате обрушения дома в Ижевске погибли два человека
      Данные о жертвах и пострадавших разнятся. По некоторой информации погиб один человек, согласно другим сообщениям, жертвами обрушения стали два человека.

      НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию об обрушении дома в Ижевске.

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