Роскомнадзор предложил запретить детям разблокировку смартфонов по отпечаткам

В России могут запретить детям использовать отпечатки пальцев для разблокирования телефона. В Роскомнадзоре считают, что биометрическая информация детям не игрушка.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в России нужно запретить биометрическую идентификацию детей, когда они пользуются современными устройствами.



Речь о том, что сейчас многие телефоны и ноутбуки умеют узнавать владельца по отпечатку пальца, по голосу или лицу. Жаров считает, что пользователи должны давать согласие на такую процедуру, а так как несовершеннолетние не могут дать осознанное согласие, то для детей и подростков нужно ввести запрет на этот метод идентификации.



Кроме того, Жаров выступил с идеей закрепить в законе такое понятие, как детская сим-карта. Некоторые функции в ней могут быть ограничены. Кроме того, доступ к сим-карте будет у родителя или опекуна ребенка. Жаров говорит: у операторов такая возможность есть, но ей не пользуются.