Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

    Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

    Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Американская актриса Порша де Росси, которая известна по ролям в сериалах «Замедленное развитие» и «Скандал», рассказала о непристойном поведении Стивена Сигала.

    44-летняя де Росси — жена американской телеведущей и актрисы Эллен Ли Дедженерес. Она рассказала о домогательствах Стивена Сигала на своей странице в Twitter. По ее словам, он начал приставать к ней во время прослушивания на роль в одном из его фильмов.

    Порша де Росси    : «Мое финальное прослушивание для фильма Стивена Сигала проходило в его офисе. Он сказал мне, как важно, чтобы химия была и вне экрана. Он усадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я выбежала и позвала своего агента. Она невозмутимо сказала: „Я не знала, в твоем ли он вкусе“».




    В последнее время разгорелся ряд громких скандалов о домогательствах, которые затронули голливудских звезд и известных фигур киноиндустрии. Шумиха началась после того, как несколько актрис обвинили в изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. Под град обвинений попал и Кевин Спейси. А накануне в центре внимания СМИ оказалась поп-певица Мэрайя Кэри.

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