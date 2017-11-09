Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Американская актриса Порша де Росси, которая известна по ролям в сериалах «Замедленное развитие» и «Скандал», рассказала о непристойном поведении Стивена Сигала.
44-летняя де Росси — жена американской телеведущей и актрисы Эллен Ли Дедженерес. Она рассказала о домогательствах Стивена Сигала на своей странице в Twitter. По ее словам, он начал приставать к ней во время прослушивания на роль в одном из его фильмов.
Порша де Росси: «Мое финальное прослушивание для фильма Стивена Сигала проходило в его офисе. Он сказал мне, как важно, чтобы химия была и вне экрана. Он усадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я выбежала и позвала своего агента. Она невозмутимо сказала: „Я не знала, в твоем ли он вкусе“».
В последнее время разгорелся ряд громких скандалов о домогательствах, которые затронули голливудских звезд и известных фигур киноиндустрии. Шумиха началась после того, как несколько актрис обвинили в изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. Под град обвинений попал и Кевин Спейси. А накануне в центре внимания СМИ оказалась поп-певица Мэрайя Кэри.
Порша де Росси: «Мое финальное прослушивание для фильма Стивена Сигала проходило в его офисе. Он сказал мне, как важно, чтобы химия была и вне экрана. Он усадил меня и расстегнул свои кожаные штаны. Я выбежала и позвала своего агента. Она невозмутимо сказала: „Я не знала, в твоем ли он вкусе“».
My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, «well, I didn’t know if he was your type.»— Portia de Rossi (@portiaderossi) 8 ноября 2017 г.
В последнее время разгорелся ряд громких скандалов о домогательствах, которые затронули голливудских звезд и известных фигур киноиндустрии. Шумиха началась после того, как несколько актрис обвинили в изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. Под град обвинений попал и Кевин Спейси. А накануне в центре внимания СМИ оказалась поп-певица Мэрайя Кэри.
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