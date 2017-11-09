При аварийной посадке вертолета в Коми никто не пострадал

Власти Коми подтвердили, что вертолет
Ми-8 совершил вынужденную посадку. По их данным, пострадавших нет.
Пресс-служба администрации Коми: «Совершена вынужденная посадка, пострадавших нет».
В район, где сел Ми-8, направлен вертолет авиакомпании «Комиавиатранс», передает ТАСС. В свою очередь источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что диспетчерам удалось установить связь с командиром пропавшего вертолета.
Источник: «По предварительным данным восстановлена связь с командиром вертолета, он сообщил о вынужденной посадке в 70 км от Ухты из-за отказавшего двигателя, на борту все живы».
По его словам, борт сел в 10 км от населенного пункта Кедва. Ранее сообщалось, что экипаж вертолета сообщил о намерении совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя. После этого связь с Ми-8 была потеряна.
Поступала информация, что вертолет принадлежит авиакомпании СКОЛ, но ее представитель опроверг эти сведения.
В район, где сел Ми-8, направлен вертолет авиакомпании «Комиавиатранс», передает ТАСС. В свою очередь источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что диспетчерам удалось установить связь с командиром пропавшего вертолета.
Источник: «По предварительным данным восстановлена связь с командиром вертолета, он сообщил о вынужденной посадке в 70 км от Ухты из-за отказавшего двигателя, на борту все живы».
По его словам, борт сел в 10 км от населенного пункта Кедва. Ранее сообщалось, что экипаж вертолета сообщил о намерении совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя. После этого связь с Ми-8 была потеряна.
Поступала информация, что вертолет принадлежит авиакомпании СКОЛ, но ее представитель опроверг эти сведения.
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