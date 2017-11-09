Получивший «забытый» орден ветеран поделился воспоминаниями о Великой Отечетвенной

Сегодня в Москве завершилась история, для описания которой лучше всего подходит фраза «Награда нашла своего героя». Именно это произошло с
96-летним ветераном Великой Отечественной войны. Кирилл Шириня получил орден, приказ о присвоении которого был подписан еще в 1945 году.
«Забытую» награду пенсионеру вручил лично Сергей Шойгу. Министр обороны поблагодарил ветерана за доблесть и мужество, а также за образцовое выполнение боевых заданий.
Старшину ближнебомбардировочного полка Кирилла Шириня представили к награде 72 года назад за полторы сотни вылетов на учебном самолете. Вылеты были боевыми, но бил 24-летний военный не снарядами, а словом.
Кирилл Шириня: «Поднимался на высоту примерно 1700 метров. Включал моторы и кругами планировал, снижался до высоты примерно 500 метров, ночью над войсками противника. И за эти 7–8 минут я, являвшийся диктором, на немецком языке давал 2–3 сообщения для немецких солдат».
Хорошо поставленным голосом он убеждал фашистов в том, что они обмануты Гитлером и ждет их только провал и позор, разбрасывал по ночам в локации врага сотни тысяч листовок. Результаты были ошеломительными, особенно после переломной Сталинградской битвы. Немало немцев переходили на сторону советских войск. Со многими Кирилл Шириня общался лично, и все эти случаи описал в своих мемуарах.
Эскадрилью расформировали за девять дней до окончания войны, и Шириня, который даже не подозревал о том, что представлен к награде, был отправлен в Германию. Так вышло, что орден ему вручить или не успели, или забыли, а потом приказ и вовсе затерялся.
Кирилл Кириллович тем временем не на шутку увлекся историей — стал доктором наук, написал сотни публикаций и до 90 лет читал лекции студентам. Лишь в этом году местные газетчики, изучая биографию ветерана, нашли несоответствия в документах. Орден Кирилл Кириллович принял по-военному — бесстрастно, а вот подарок от министра обороны его растрогал едва ли не слез.
Подробности — в видеоматериале.
Старшину ближнебомбардировочного полка Кирилла Шириня представили к награде 72 года назад за полторы сотни вылетов на учебном самолете. Вылеты были боевыми, но бил 24-летний военный не снарядами, а словом.
Кирилл Шириня: «Поднимался на высоту примерно 1700 метров. Включал моторы и кругами планировал, снижался до высоты примерно 500 метров, ночью над войсками противника. И за эти 7–8 минут я, являвшийся диктором, на немецком языке давал 2–3 сообщения для немецких солдат».
Хорошо поставленным голосом он убеждал фашистов в том, что они обмануты Гитлером и ждет их только провал и позор, разбрасывал по ночам в локации врага сотни тысяч листовок. Результаты были ошеломительными, особенно после переломной Сталинградской битвы. Немало немцев переходили на сторону советских войск. Со многими Кирилл Шириня общался лично, и все эти случаи описал в своих мемуарах.
Эскадрилью расформировали за девять дней до окончания войны, и Шириня, который даже не подозревал о том, что представлен к награде, был отправлен в Германию. Так вышло, что орден ему вручить или не успели, или забыли, а потом приказ и вовсе затерялся.
Кирилл Кириллович тем временем не на шутку увлекся историей — стал доктором наук, написал сотни публикаций и до 90 лет читал лекции студентам. Лишь в этом году местные газетчики, изучая биографию ветерана, нашли несоответствия в документах. Орден Кирилл Кириллович принял по-военному — бесстрастно, а вот подарок от министра обороны его растрогал едва ли не слез.
Подробности — в видеоматериале.
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