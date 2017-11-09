Губернатор Ярославской области навестил пострадавших в ДТП с автобусом детей

Водитель автобуса, разбившегося под Ярославлем, спас пассажиров ценой своей жизни. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миронов. Он добавил, что водитель поступил как настоящий профессионал и уберег детей от более тяжелых последствий.
Сегодня губернатор побывал в больнице, куда доставили пострадавших, и пообещал школьникам, что летом власти региона организуют для них новый тур по «Золотому кольцу».
Дмитрий Миронов: «Конечно, плохо, что экскурсия так завершилась, но все равно приезжайте, организуем. Ждем вас».
Авария произошла накануне на трассе М8. По предварительным данным, самосвал выехал с заправки и не уступил дорогу идущему на большой скорости автобусу. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В итоге он принял удар на себя и получил серьезные травмы. Из разбитой кабины его достали спасатели. Мужчину перевели в реанимацию и прооперировали, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Автобус перевозил учеников из трех школ Екатеринбурга. Они совершали тур по «Золотому кольцу» и ехали в Ярославль. В результате аварии пострадали 16 детей и один взрослый. Все они получили незначительные травмы, у некоторых диагностировали сотрясение мозга. Водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.
Дмитрий Миронов: «Конечно, плохо, что экскурсия так завершилась, но все равно приезжайте, организуем. Ждем вас».
Авария произошла накануне на трассе М8. По предварительным данным, самосвал выехал с заправки и не уступил дорогу идущему на большой скорости автобусу. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В итоге он принял удар на себя и получил серьезные травмы. Из разбитой кабины его достали спасатели. Мужчину перевели в реанимацию и прооперировали, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Автобус перевозил учеников из трех школ Екатеринбурга. Они совершали тур по «Золотому кольцу» и ехали в Ярославль. В результате аварии пострадали 16 детей и один взрослый. Все они получили незначительные травмы, у некоторых диагностировали сотрясение мозга. Водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.
Комментарии