Партийный съезд «Единой России» пройдет 22–23 декабря в Москве

И. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партийный съезд пройдет в Москве с 22 по 23 декабря.
Андрей Турчак: «Предлагается провести семнадцатый съезд партии в два дня — 22–23 декабря. Это решение было поддержано президиумом».
По его словам, предварительно, в повестку будет включено два вопроса, сообщает «Интерфакс».
Андрей Турчак: «Это определение приоритетных задач партии на 2018 год и второй вопрос кадровый — о персональных изменениях в центральных органах».
До 10 декабря в регионах должны пройти партконференции для выдвижении кандидатов на съезд.
Также президиум генерального совета «Единой России» на сегодняшнем заседании назначил экс-сенатора от Псковской области Александра Борисова врио руководителя центрального исполнительного комитета партии, передает РИА Новости.
Андрей Турчак: «Первый вопрос о назначении временно исполняющим обязанности руководителя центрального исполнительного комитета партии Борисова Александра Александровича. Принято единогласно».
По его словам, предварительно, в повестку будет включено два вопроса, сообщает «Интерфакс».
Андрей Турчак: «Это определение приоритетных задач партии на 2018 год и второй вопрос кадровый — о персональных изменениях в центральных органах».
До 10 декабря в регионах должны пройти партконференции для выдвижении кандидатов на съезд.
Также президиум генерального совета «Единой России» на сегодняшнем заседании назначил экс-сенатора от Псковской области Александра Борисова врио руководителя центрального исполнительного комитета партии, передает РИА Новости.
Андрей Турчак: «Первый вопрос о назначении временно исполняющим обязанности руководителя центрального исполнительного комитета партии Борисова Александра Александровича. Принято единогласно».
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