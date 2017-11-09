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    Партийный съезд «Единой России» пройдет 22–23 декабря в Москве

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    Партийный съезд «Единой России» пройдет 22–23 декабря в Москве

    Партийный съезд «Единой России» пройдет <nobr>22–23</nobr> декабря в Москве

    И. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партийный съезд пройдет в Москве с 22 по 23 декабря.

    Андрей Турчак: «Предлагается провести семнадцатый съезд партии в два дня — 22–23 декабря. Это решение было поддержано президиумом».

    По его словам, предварительно, в повестку будет включено два вопроса, сообщает «Интерфакс».

    Андрей Турчак: «Это определение приоритетных задач партии на 2018 год и второй вопрос кадровый — о персональных изменениях в центральных органах».

    До 10 декабря в регионах должны пройти партконференции для выдвижении кандидатов на съезд.

    Также президиум генерального совета «Единой России» на сегодняшнем заседании назначил экс-сенатора от Псковской области Александра Борисова врио руководителя центрального исполнительного комитета партии, передает РИА Новости.

    Андрей Турчак: «Первый вопрос о назначении временно исполняющим обязанности руководителя центрального исполнительного комитета партии Борисова Александра Александровича. Принято единогласно».

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