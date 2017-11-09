Тимур Родригез спел для участниц проекта «Ты супер! Танцы»

В субботу, 11 ноября, в эфире НТВ состоится новый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Юные танцоры готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с
хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами.
Ребята очень волнуются, ведь в полуфинал смогут выйти только четыре участника из 12, выступающих в один конкурсный день. Звезды кино, театра, эстрады и спорта приезжали на съемочную площадку практически постоянно, чтобы поддержать конкурсантов. К трем участницам из Узбекистана приехал популярный артист Тимур Родригез.
Выступление Дурдоны Эргашевой, Моники Додарбековой и Насти Молоковой в первом туре было завораживающим: девочки в народных костюмах представили национальный узбекский танец. Участницы из города Бука продолжают держаться вместе, удивить жюри они собираются современной хореографией в сай-фай декорациях. Для необычной постановки был выбран трек Тимура Родригеза Out in space. Моника, Настя и Дурдона даже представить себе не могли, что исполнитель приедет на съемки и споет специально для них. Тимур подарил не только свое выступление, но и преподнес девочкам по букету белых роз.
Смотрите новые танцевальные постановки конкурсантов проекта «Ты супер! Танцы» в субботу, 11 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарил детям шанс исполнить заветные мечты.
Выступление Дурдоны Эргашевой, Моники Додарбековой и Насти Молоковой в первом туре было завораживающим: девочки в народных костюмах представили национальный узбекский танец. Участницы из города Бука продолжают держаться вместе, удивить жюри они собираются современной хореографией в сай-фай декорациях. Для необычной постановки был выбран трек Тимура Родригеза Out in space. Моника, Настя и Дурдона даже представить себе не могли, что исполнитель приедет на съемки и споет специально для них. Тимур подарил не только свое выступление, но и преподнес девочкам по букету белых роз.
Смотрите новые танцевальные постановки конкурсантов проекта «Ты супер! Танцы» в субботу, 11 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарил детям шанс исполнить заветные мечты.
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