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    Тимур Родригез спел для участниц проекта «Ты супер! Танцы»

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    Тимур Родригез спел для участниц проекта «Ты супер! Танцы»

    Тимур Родригез спел для участниц проекта «Ты супер! Танцы»

    Тимур Родригез спел для участниц проекта «Ты супер! Танцы»

    В субботу, 11 ноября, в эфире НТВ состоится новый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Юные танцоры готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами.

    Ребята очень волнуются, ведь в полуфинал смогут выйти только четыре участника из 12, выступающих в один конкурсный день. Звезды кино, театра, эстрады и спорта приезжали на съемочную площадку практически постоянно, чтобы поддержать конкурсантов. К трем участницам из Узбекистана приехал популярный артист Тимур Родригез.

    Выступление Дурдоны Эргашевой, Моники Додарбековой и Насти Молоковой в первом туре было завораживающим: девочки в народных костюмах представили национальный узбекский танец. Участницы из города Бука продолжают держаться вместе, удивить жюри они собираются современной хореографией в сай-фай декорациях. Для необычной постановки был выбран трек Тимура Родригеза Out in space. Моника, Настя и Дурдона даже представить себе не могли, что исполнитель приедет на съемки и споет специально для них. Тимур подарил не только свое выступление, но и преподнес девочкам по букету белых роз.

    Смотрите новые танцевальные постановки конкурсантов проекта «Ты супер! Танцы» в субботу, 11 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

    смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №9
    «Ты супер! Танцы». Выпуск №9
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарил детям шанс исполнить заветные мечты.

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