Захарова назвала неадекватной идею Киева о разрыве дипотношений с РФ

В МИД РФ считают неадекватной идею Киева о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Мария Захарова: «Отдельным местом в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная в очередной раз из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с РФ. Это тема не новая, ее периодически реанимируют, и делается это тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от нарастающих проблем».
Представитель МИД РФ также указала на то, что украинские власти, озвучивая подобные инициативы, не просчитывают последствия таких шагов, в том числе для миллионов граждан Украины, многие из которых работают в России.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса якобы была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. Однако эту идею не поддержал украинский президент Порошенко.
Представитель МИД РФ также указала на то, что украинские власти, озвучивая подобные инициативы, не просчитывают последствия таких шагов, в том числе для миллионов граждан Украины, многие из которых работают в России.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса якобы была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. Однако эту идею не поддержал украинский президент Порошенко.
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