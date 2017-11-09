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    Захарова назвала неадекватной идею Киева о разрыве дипотношений с РФ

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    Захарова назвала неадекватной идею Киева о разрыве дипотношений с РФ

    Захарова назвала неадекватной идею Киева о разрыве дипотношений с РФ

    В МИД РФ считают неадекватной идею Киева о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Мария Захарова: «Отдельным местом в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная в очередной раз из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с РФ. Это тема не новая, ее периодически реанимируют, и делается это тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от нарастающих проблем».

    Представитель МИД РФ также указала на то, что украинские власти, озвучивая подобные инициативы, не просчитывают последствия таких шагов, в том числе для миллионов граждан Украины, многие из которых работают в России.

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    Ранее в СМИ появились сообщения, что в законопроект о реинтеграции Донбасса якобы была внесена поправка, которая предусматривает разрыв дипотношений с Москвой. Однако эту идею не поддержал украинский президент Порошенко.

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