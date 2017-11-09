Пять человек пострадали при резком торможении автобуса в Москве

В Москве разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия, в результате которого травмы получили пять человек.
Инцидент произошел в районе дома 48 на проспекте Андропова. По неустановленным пока причинам автобус резко затормозил. Пострадали несколько пассажиров. По информации ГИБДД, травмы от падения получили трое. Согласно другим данным, пострадали пять человек, сообщает «Интерфакс».
Источник: «По адресу проспект Андропова, 48, по неустановленным пока причинам произошло ДТП с рейсовым автобусом, пострадали пять человек».
Для эвакуации травмированных вызван вертолет.
Источник: «По адресу проспект Андропова, 48, по неустановленным пока причинам произошло ДТП с рейсовым автобусом, пострадали пять человек».
Для эвакуации травмированных вызван вертолет.
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