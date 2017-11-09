Минюст пообещал избавить систему третейских судов от мошенников

Третейский суд — это своего рода частная организация, где рассматриваются гражданские дела. Открыть ее до недавнего времени не составляло особого труда, и этим пользовались мошенники. Но теперь осуществлять арбитраж смогут только суды, получившие специальное разрешение.

Уже пять лет Наталья Кузнецова скитается по родственникам. Квартиру в пригороде Петербурга у нее забрали по решению некоего третейского судьи — якобы за долги перед кредиторами. Наталья признается: она действительно брала деньги в долг, но не заметила, как подписала договор дарения. Попытки разобраться ни к чему не привели, и ключевую роль в этой истории — уверена она — сыграло решение так называемого арбитра, который не оставил ей ни единого шанса вернуть жилье.



Наталья Кузнецова: «В договорах дарения, купли-продажи и также залогах и договорах займа стоит оговорка на третейский суд. И, когда люди попадают в третейский суд, мало того, что там огромная пошлина, прямо говоря, это аффилированный суд мошенников».



Сделать такие выводы, как говорит Наталья, было несложно. Она выяснила, что пострадали от рук человека, вершившего правосудие, десятки. Все они брали в долг деньги у одного и того же ростовщика, и все решения в его пользу вынесены одним и тем же третейским судьей.



Эксперты признают, что количество обманутых недобросовестными арбитрами по всей России исчисляется сотнями. И неудивительно, ведь до сих пор оформить подобный статус мог в прямом смысле любой желающий. Для этого не обязательно даже было иметь юридическое образование.



Андрей Горленко, ответственный администратор арбитражного центра при Институте современного арбитража: «Собственно, потому и решено было навести порядок в третейской системе. Конечно, упразднять этот юридический институт никто не планировал. Ведь он давно себя зарекомендовал как альтернатива государственным судам. Здесь можно быстро и, что называется, без лишнего шума решить какие-то споры. Чаще всего это гражданские дела, связанные, к примеру, с кредитными договорами. Впрочем, теперь абсолютно все организации, взявшие на себя такую ответственность, обязаны будут получить специальное разрешение».



Михаил Гальперин, заместитель министра юстиции РФ: «Это устранение с рынка мошенников, которые использовали вывеску третейских судов в своей деятельности так называемых карманных судов крупных компаний, которые навязывали эти оговорки своим контрагентам и позже, используя эту оговорку, выносили решение в пользу этих компаний, а не по справедливости и по праву».



Кроме того, даже получившие «добро» компании будут тщательно контролироваться в министерстве юстиции. Фирмы с плохой репутацией могут в любой момент лишиться возможности работать. К слову, пока официальное право вершить правосудие получили лишь четыре организации.