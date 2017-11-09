Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Дата и формат встречи Владимира Путина и Дональда Трампа все еще согласовываются. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Соответствующие службы по-прежнему продолжают согласование точного времени, места и формата встречи, поэтому я не буду пока ее точно анонсировать».
Он отметил, что обсуждается вариант встречи 10 ноября. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что согласования завершатся «в ближайшее время». Это касается и повестки дня, о которой тоже пока не договорились.
Дмитрий Песков: «Но очевидно, что это будет хорошая возможность обменяться мнениями по самым горячим вопросам — и международным, и двусторонним».
Ранее о том, что встреча двух лидеров может состояться 10 ноября в рамках саммита АТЭС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Глава российского МИД Сергей Лавров со своей стороны отметил, что Путин готов к встрече с Трампом.
Он отметил, что обсуждается вариант встречи 10 ноября. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что согласования завершатся «в ближайшее время». Это касается и повестки дня, о которой тоже пока не договорились.
Дмитрий Песков: «Но очевидно, что это будет хорошая возможность обменяться мнениями по самым горячим вопросам — и международным, и двусторонним».
Ранее о том, что встреча двух лидеров может состояться 10 ноября в рамках саммита АТЭС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Глава российского МИД Сергей Лавров со своей стороны отметил, что Путин готов к встрече с Трампом.
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