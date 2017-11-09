Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    комментировать

    Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    Дата и формат встречи Владимира Путина и Дональда Трампа все еще согласовываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «Соответствующие службы по-прежнему продолжают согласование точного времени, места и формата встречи, поэтому я не буду пока ее точно анонсировать».

    Он отметил, что обсуждается вариант встречи 10 ноября. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что согласования завершатся «в ближайшее время». Это касается и повестки дня, о которой тоже пока не договорились.

    Дмитрий Песков: «Но очевидно, что это будет хорошая возможность обменяться мнениями по самым горячим вопросам — и международным, и двусторонним».

    смотретьЛавров: Путин готов к встрече с Трампом на саммите АТЭС
    Лавров: Путин готов к встрече с Трампом на саммите АТЭС
    Ранее о том, что встреча двух лидеров может состояться 10 ноября в рамках саммита АТЭС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Глава российского МИД Сергей Лавров со своей стороны отметил, что Путин готов к встрече с Трампом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru