Захарова: крымским журналистам отказали даже в дистанционном обращении к ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что крымских журналистов лишили возможности донести свою точку зрения до участников конференции ОБСЕ в Австрии.
Мария Захарова уточнила, что журналистам из Крыма, которые не смогли приехать на конференцию в Вене, было отказано даже в дистанционном участии в мероприятиях ОБСЕ в формате телемоста или видеовыступления.
Мария Захарова: «Не первый раз крымские журналисты пытаются доехать до ОБСЕ, и не первый раз им отказывается в визах. Мы в этом году решили оказать содействие и предложить форму дистанционного участия крымских журналистов в виде либо телемоста, либо видеовыступления. Каково же было наше удивление, когда в том числе австрийское председательство сказало, что даже дистанционное участие крымских журналистов тоже невозможно».
Напомним, крымские журналисты, которые получили приглашение от ОБСЕ для участия в форуме о свободе СМИ, не смогли получить шенгенские визы, хотя зарегистрировались по всем правилам. В результате они решили записать обращение, которое участники конференции увидели бы в Вене, но и эта попытка контакта не удалась.
Мария Захарова: «Не первый раз крымские журналисты пытаются доехать до ОБСЕ, и не первый раз им отказывается в визах. Мы в этом году решили оказать содействие и предложить форму дистанционного участия крымских журналистов в виде либо телемоста, либо видеовыступления. Каково же было наше удивление, когда в том числе австрийское председательство сказало, что даже дистанционное участие крымских журналистов тоже невозможно».
Напомним, крымские журналисты, которые получили приглашение от ОБСЕ для участия в форуме о свободе СМИ, не смогли получить шенгенские визы, хотя зарегистрировались по всем правилам. В результате они решили записать обращение, которое участники конференции увидели бы в Вене, но и эта попытка контакта не удалась.
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