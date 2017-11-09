США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Американские власти включили девять физических лиц из Венесуэлы в санкционный список. Среди них есть высокопоставленные чиновники, сообщило министерство финансов США.
Под санкции, к примеру, попали министр высшего образования, науки и технологий Мануэль Анхел Фернандес, министр культуры Эрнесто Виллегас, министр при президенте Хорхе Маркес Монсалве, а также глава Национального совета по выборам Элизабет Хернандес, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению Минфина США, все девять лиц ответственны за «подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию».
Последний раз США расширяли санкции против Венесуэлы в августе этого года. Под ограничения тогда попали восемь бывших и нынешних венесуэльских чиновников, в том числе Адан Чавес, брат бывшего президента страны, и ряд организаций.
Согласно сообщению Минфина США, все девять лиц ответственны за «подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию».
Последний раз США расширяли санкции против Венесуэлы в августе этого года. Под ограничения тогда попали восемь бывших и нынешних венесуэльских чиновников, в том числе Адан Чавес, брат бывшего президента страны, и ряд организаций.
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