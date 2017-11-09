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    Ирада Зейналова навестила раненных в Сирии журналистов НТВ

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    Ирада Зейналова навестила раненных в Сирии журналистов НТВ

    Ирада Зейналова навестила раненных в Сирии журналистов НТВ

    Ирада Зейналова навестила раненных в Сирии журналистов НТВ

    Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова навестила в военном госпитале им. Вишневского в Красногорске журналистов НТВ, получивших ранения в Сирии.

    Ирада Зейналова взяла интервью в госпитале у своих коллег. Корреспондент Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов рассказали о своем самочувствии и случившемся в Сирии.

    Полное интервью с журналистами, пострадавшими в арабской республике, смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье, 12 ноября, в 19:00 на НТВ и НТВ.Ru.

    Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов. Работали в сирийском Дейр-эз-Зоре, были ранены при взрыве управл…

    Опубликовано Ирада Зейналова 9 ноября 2017 г.



    Напомним, четверо российских журналистов и пятеро военных получили осколочные ранения в результате подрыва управляемого фугаса террористов. Это произошло при разминировании в одном из жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

    смотретьВ госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов
    В госпитале им. Вишневского рассказали о состоянии раненных в Сирии журналистов
    Ранения получили корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев. Первую помощь им оказали на российской авиабазе, затем пострадавших привезли в Россию. По словам медиков, в настоящее время состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

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