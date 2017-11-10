Качество дорог в России ругает даже ленивый. Когда все федеральные трассы будут соответствовать нормативам? Сколько стоит строительство километра и неужели он и правда не просто «золотой», а «бриллиантовый»?
Кого считать главными врагами на дорожном фронте — коррупционеров, алчных подрядчиков или водителей перегруженных «дальнобоев»? Какая критика со стороны общественности раздражает, а какая приветствуется? На эти и другие вопросы ведущего программы «Поздняков» ответил глава Росавтодора Роман Старовойт.
О зоне ответственности
В нашей стране примерно полтора миллиона километров автомобильных дорог разного типа. Из них 50 тысяч километров с небольшим — это федеральные автомобильные дороги, за которые отвечает Росавтодор — Федеральное дорожное агентство.
О средствах и целях
Наш бюджет в этом году около полутриллиона рублей — 500 миллиардов с небольшим… Начаты новые стройки в 25 регионах страны, в результате которых больше 250 километров будет построено в ближайшие годы — это в дополнение к ранее начатым…
О ремонте
В год мы ремонтируем примерно 9 000 километров федеральных автомобильных дорог. Это тот недоремонт, который накопился за долгие годы. …В новой истории никогда такого показателя по федеральным автомобильным дорогам не было.
О стоимости строительства в России по сравнению с Западом
Стоимость одного похожего типа автомобильной дороги… в полтора-два раза меньше, чем в Соединенных Штатах, Канаде, Германии и Франции.
О надежности
Приоткрою секрет: уровень надежности наших объектов закладывается выше, чем у наших коллег в других странах. И здесь, кстати, возможно, еще один запас по экономической эффективности.
Об испытаниях на себе
Я фактически всю сеть, почти 50 тысяч км, проехал сам. Даже такие трудные, экстремальные, я бы даже сказал, федеральные трассы, как «Колыма».
О недовольных состоянием дорожной сети
В тех городах, где население превышает 500 тысяч человек, именно в городах, не в регионах, наиболее чувствительная такая зона по состоянию улично-дорожной сети.
О финансировании
Федеральный дорожный фонд финансирует 100% от необходимого на содержание нашей федеральной сети. Если сравнить с региональными дорогами, сегодня эта цифра составляет в среднем по регионам 13%. Представляете, какой разрыв?
О мнении, что при строительстве дорог воруют
Чтобы разговоры о коррупции или некомпетентности ушли, необходимо планомерно, спокойно давать разъяснения. И сегодня наш девиз — это открытость и готовность к диалогу для того, чтобы на все вопросы те, кто их имеет, получили ответы.
Об инициативе направлять штрафы за нарушение ПДД на дорожное строительство
Мы поддерживаем такую идею: направлять штрафы, получаемые от фото- и видеофиксации, в региональные дорожные фонды на решение вопросов безопасности дорожного движения.
О контроле
Многоуровневый контроль, который сегодня существует в службе заказчика, у нас, в службе подрядной организации, не позволяет ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, я вас уверяю.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на вторник, 14 ноября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О зоне ответственности
В нашей стране примерно полтора миллиона километров автомобильных дорог разного типа. Из них 50 тысяч километров с небольшим — это федеральные автомобильные дороги, за которые отвечает Росавтодор — Федеральное дорожное агентство.
О средствах и целях
Наш бюджет в этом году около полутриллиона рублей — 500 миллиардов с небольшим… Начаты новые стройки в 25 регионах страны, в результате которых больше 250 километров будет построено в ближайшие годы — это в дополнение к ранее начатым…
О ремонте
В год мы ремонтируем примерно 9 000 километров федеральных автомобильных дорог. Это тот недоремонт, который накопился за долгие годы. …В новой истории никогда такого показателя по федеральным автомобильным дорогам не было.
О стоимости строительства в России по сравнению с Западом
Стоимость одного похожего типа автомобильной дороги… в полтора-два раза меньше, чем в Соединенных Штатах, Канаде, Германии и Франции.
О надежности
Приоткрою секрет: уровень надежности наших объектов закладывается выше, чем у наших коллег в других странах. И здесь, кстати, возможно, еще один запас по экономической эффективности.
Об испытаниях на себе
Я фактически всю сеть, почти 50 тысяч км, проехал сам. Даже такие трудные, экстремальные, я бы даже сказал, федеральные трассы, как «Колыма».
О недовольных состоянием дорожной сети
В тех городах, где население превышает 500 тысяч человек, именно в городах, не в регионах, наиболее чувствительная такая зона по состоянию улично-дорожной сети.
О финансировании
Федеральный дорожный фонд финансирует 100% от необходимого на содержание нашей федеральной сети. Если сравнить с региональными дорогами, сегодня эта цифра составляет в среднем по регионам 13%. Представляете, какой разрыв?
О мнении, что при строительстве дорог воруют
Чтобы разговоры о коррупции или некомпетентности ушли, необходимо планомерно, спокойно давать разъяснения. И сегодня наш девиз — это открытость и готовность к диалогу для того, чтобы на все вопросы те, кто их имеет, получили ответы.
Об инициативе направлять штрафы за нарушение ПДД на дорожное строительство
Мы поддерживаем такую идею: направлять штрафы, получаемые от фото- и видеофиксации, в региональные дорожные фонды на решение вопросов безопасности дорожного движения.
О контроле
Многоуровневый контроль, который сегодня существует в службе заказчика, у нас, в службе подрядной организации, не позволяет ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, я вас уверяю.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на вторник, 14 ноября, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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