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    Очевидцы сняли полыхающую на МКАД «Газель»: видео. автомобили, МКАД, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сняли полыхающую на МКАД «Газель»: видео

    Очевидцы сняли полыхающую на МКАД «Газель»: видео

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    Очевидцы сняли полыхающую на МКАД «Газель»: видео

    Очевидцы сняли полыхающую на МКАД «Газель»: видео

    Очевидцы сняли полыхающую на МКАД «Газель»: видео

      На Московской кольцевой автодороге ограничено движение транспорта из-за вспыхнувшей «Газели».

      Автомобиль загорелся на 23-м километре МКАД. По предварительным данным ГИБДД, жертв или пострадавших в результате пожара нет. Горение ликвидировано в 12:58. Из-за ЧП движение транспорта ограничено на внутренней стороне.

      Пресс-служба Управления ГИБДД по Москве: «На 23-м километре МКАД произошло самовозгорание автомобиля „Газель“. По внутренней стороне дороги движение ограничено до двух полос на время тушения пожара».

      На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые регулируют движение.

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