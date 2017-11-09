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    Трамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол». Twitter, Китай, соцсети, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол»

    Трамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол»

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    Трамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол»

    Трамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол»

    Трамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол»

      Пользователи соцсетей обратили внимание на активность президента США в соцсетях во время его визита в Китай.

      Дональд Трамп призвал Россию помочь «обуздать» ракетно-ядерную программу КНДР. Об этом президент США заявил в Китае, где он находится с государственным визитом.

      Ситуацию вокруг Северной Кореи Трамп назвал «потенциально очень трагической». Помимо вопросов политических, на переговорах шла речь и об экономическом сотрудничестве. Стороны подписали ряд соглашений на сумму 253,5 миллиарда долларов. Это контракты в сфере энергетики, промышленности и также на поставки автомобилей и самолетов.

      А пользователи соцсетей обратили внимание на другое: за два дня в Китае Трамп продолжил активно писать в своем Twitter. Притом в стране сервис микроблогов заблокирован уже второй год. Каким образом Трамп преодолел запрет, неизвестно.

      Официальный представитель Белого дома прокомментировал изданию International Business Times активность Трампа в соцсети. Он заявил, что «великий китайский файервол» не остановит президента и он будет писать в соцсетях то, что считает нужным.

      Ранее в пресс-службе Белого дома неоднократно подчеркивали, что Twitter — любимая соцсеть президента и «ничто не может остановить его от написания твитов».

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