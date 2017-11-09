Трамп отправлял твиты из Китая, несмотря на «великий файервол»

Пользователи соцсетей обратили внимание на активность президента США в соцсетях во время его визита в Китай.
Дональд Трамп призвал Россию помочь «обуздать» ракетно-ядерную программу КНДР. Об этом президент США заявил в Китае, где он находится с государственным визитом.
Ситуацию вокруг Северной Кореи Трамп назвал «потенциально очень трагической». Помимо вопросов политических, на переговорах шла речь и об экономическом сотрудничестве. Стороны подписали ряд соглашений на сумму 253,5 миллиарда долларов. Это контракты в сфере энергетики, промышленности и также на поставки автомобилей и самолетов.
А пользователи соцсетей обратили внимание на другое: за два дня в Китае Трамп продолжил активно писать в своем Twitter. Притом в стране сервис микроблогов заблокирован уже второй год. Каким образом Трамп преодолел запрет, неизвестно.
Официальный представитель Белого дома прокомментировал изданию International Business Times активность Трампа в соцсети. Он заявил, что «великий китайский файервол» не остановит президента и он будет писать в соцсетях то, что считает нужным.
Ранее в пресс-службе Белого дома неоднократно подчеркивали, что Twitter — любимая соцсеть президента и «ничто не может остановить его от написания твитов».
Ситуацию вокруг Северной Кореи Трамп назвал «потенциально очень трагической». Помимо вопросов политических, на переговорах шла речь и об экономическом сотрудничестве. Стороны подписали ряд соглашений на сумму 253,5 миллиарда долларов. Это контракты в сфере энергетики, промышленности и также на поставки автомобилей и самолетов.
А пользователи соцсетей обратили внимание на другое: за два дня в Китае Трамп продолжил активно писать в своем Twitter. Притом в стране сервис микроблогов заблокирован уже второй год. Каким образом Трамп преодолел запрет, неизвестно.
Официальный представитель Белого дома прокомментировал изданию International Business Times активность Трампа в соцсети. Он заявил, что «великий китайский файервол» не остановит президента и он будет писать в соцсетях то, что считает нужным.
Ранее в пресс-службе Белого дома неоднократно подчеркивали, что Twitter — любимая соцсеть президента и «ничто не может остановить его от написания твитов».
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