Жители воронежского поселка гадают, кто из их соседей выиграл рекордные полмиллиарда рублей

Не хочет или боится стать мультимиллионером житель Воронежской области, который на днях сорвал рекордный куш в лотерее. Обладатель полумиллиарда рублей уже несколько дней не приходит за выигрышем.
Пожалуй, никогда прежде все жители небольшого поселка не были столь взбудоражены. Ведь любой из них может оказаться тем самым везунчиком, сорвавшим джекпот в лотерее. Да и кто знает: сегодня ты старушку через дорогу перевел, а завтра она перевела тебе на карту пару миллионов в качестве благодарности. И вдруг именно ее так настойчиво разыскивает «Почта России»?
Новость о небывалом за всю историю страны выигрыше озвучили 5 ноября. И наверняка будущий обладатель рекордных 506 миллионов был у экрана. Но до сих пор он не объявился. Имя, по правилам, конечно, держат в строжайшем секрете. К слову, прежний рекордсмен живет в Сочи, ему достались 364 миллиона.
Впрочем, не все готовы радоваться открыто. Например, в Японии за выигрышем в 87 миллионов долларов явился желтый медведь. И это был вовсе не эпатаж, а маскировка. Счастливчик всерьез опасался за свою жизнь. После деньги забирали панда, робот, грабитель банков. И к такой плюшевой конспирации все отнеслись с пониманием. Ведь обладатели нежданного богатства не всегда успевали им распорядиться.
Например, американец Джек Уитекер, сорвав джекпот, тут же стал звездой разных телешоу. А вскоре его ограбили. Другой миллионер — Уроль Хан — даже не успел обналичить свой чек — внезапно умер. Вердикт врачей: в крови было ядовитое вещество. Поэтому психологи советуют о выигрыше никому не говорить. А также не спешить тратить деньги и готовиться к серьезным нагрузкам на психику.
Например, уборщица из Уфы Надежда Мухаметзянова, которая в 2014 году выиграла 19 миллионов рублей, в результате успела лишь купить элитную квартиру. Остальные деньги потратила на алкоголь, а через несколько лет умерла. К тому же, говорят психологи, вокруг везунчика немедленно собирается целый штаб нуждающихся в субсидиях друзей и родственников. И, как правило, такие просящие получают свое. Ведь богач, по сути, находится в эйфории.
Как распорядится деньгами мультимиллионер из Воронежа, покажет время. Пока же его очень ждут для оформления и получения выигрыша в лотерейном центре в Москве.
Подробности — в видеоматериале.
Новость о небывалом за всю историю страны выигрыше озвучили 5 ноября. И наверняка будущий обладатель рекордных 506 миллионов был у экрана. Но до сих пор он не объявился. Имя, по правилам, конечно, держат в строжайшем секрете. К слову, прежний рекордсмен живет в Сочи, ему достались 364 миллиона.
Впрочем, не все готовы радоваться открыто. Например, в Японии за выигрышем в 87 миллионов долларов явился желтый медведь. И это был вовсе не эпатаж, а маскировка. Счастливчик всерьез опасался за свою жизнь. После деньги забирали панда, робот, грабитель банков. И к такой плюшевой конспирации все отнеслись с пониманием. Ведь обладатели нежданного богатства не всегда успевали им распорядиться.
Например, американец Джек Уитекер, сорвав джекпот, тут же стал звездой разных телешоу. А вскоре его ограбили. Другой миллионер — Уроль Хан — даже не успел обналичить свой чек — внезапно умер. Вердикт врачей: в крови было ядовитое вещество. Поэтому психологи советуют о выигрыше никому не говорить. А также не спешить тратить деньги и готовиться к серьезным нагрузкам на психику.
Например, уборщица из Уфы Надежда Мухаметзянова, которая в 2014 году выиграла 19 миллионов рублей, в результате успела лишь купить элитную квартиру. Остальные деньги потратила на алкоголь, а через несколько лет умерла. К тому же, говорят психологи, вокруг везунчика немедленно собирается целый штаб нуждающихся в субсидиях друзей и родственников. И, как правило, такие просящие получают свое. Ведь богач, по сути, находится в эйфории.
Как распорядится деньгами мультимиллионер из Воронежа, покажет время. Пока же его очень ждут для оформления и получения выигрыша в лотерейном центре в Москве.
Подробности — в видеоматериале.
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