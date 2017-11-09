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    Перенесшую инсульт на Кипре россиянку выгоняют из больницы. болезни, здоровье, Кипр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПеренесшую инсульт на Кипре россиянку выгоняют из больницы

    Перенесшую инсульт на Кипре россиянку выгоняют из больницы

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    Перенесшую инсульт на Кипре россиянку выгоняют из больницы

    Перенесшую инсульт на Кипре россиянку выгоняют из больницы

    Перенесшую инсульт на Кипре россиянку выгоняют из больницы

      Пути спасения нашей соотечественницы, которую на Кипре сразил инсульт, сейчас ищет ее дочь. Женщина прилетела на остров сразу же, как узнала, что мать поместили в реанимацию. Пенсионерка не приходит в себя уже два месяца, а на днях врачи попросили в срочном порядке освободить палату. Родственники обратились к дипломатам.

      Уже два месяца туристка из России находится в кипрском госпитале. Ее нашли на одном из пляжей без сознания — инсульт. От постели больной не отходит дочь, она в полном отчаянии. Врачи готовятся выставить счет, и наверняка это будет какая-то космическая сумма. Также они настаивают, чтобы место в палате интенсивной терапии освободили как можно скорее.

      Екатерина прилетела на Кипр из Екатеринбурга первым же рейсом. В госпитале ей сразу дали понять: в таком состоянии пациентка после инсульта может находиться еще очень долго. А время — деньги. Тем более у россиянки нет страховки.

      Тем временем в Екатеринбурге вестей о судьбе попавшей в реанимацию туристки ждет ее муж. Он сейчас в очень подавленном состоянии и винит во всем случившемся себя: не настоял, чтобы супруга оформила страховку. Семья живет скромно, решили сэкономить, как выяснилось, на самом важном. На курорт жена отправилась, минуя турагентства. Она астматик и нуждается в регулярном отдыхе на море.

      Сергей Малахов, супруг: «Чтобы ее отправить на Кипр, я вынужден был кредит брать. Страховка стоила от 10 до 12 тысяч. Ну вот видите, сэкономили на одном, потеряли на другом».

      Медики говорят, что пациентка хоть и в тяжелом состоянии, но все же вполне транспортабельна. В Россию ее можно доставить обычным гражданским самолетом, но, конечно, только в сопровождении врача-реаниматолога.

      Дата вылета предварительно назначена на 16 ноября. В положении, в котором сейчас находится семья россиянки, еще неделя — это целая вечность. Пока они не понимают, где искать деньги на перевод пациентки в другую клинику и ее дальнейшее лечение на Кипре.

      Подробности — в видеоматериале.

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