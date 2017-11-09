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    Водная блокада: в ЛНР пьют жижу с головастиками из-за действий Киева. ЛНР, Луганск, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодная блокада: в ЛНР пьют жижу с головастиками из-за действий Киева

    Водная блокада: в ЛНР пьют жижу с головастиками из-за действий Киева

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    Водная блокада: в ЛНР пьют жижу с головастиками <nobr>из-за</nobr> действий Киева

    Водная блокада: в ЛНР пьют жижу с головастиками из-за действий Киева

    Водная блокада: в ЛНР пьют жижу с головастиками <nobr>из-за</nobr> действий Киева

      Киев усилил блокаду Донбасса. На этот раз отключили водоснабжение части Луганска и сразу нескольких поселков. ЛНР уже обвинила Украину в грубом нарушении минских договоренностей. Где-то власти республики успели организовать подвоз воды. А кому-то из жителей, как и в разгар боев, вновь приходится пить зеленую жижу с головастиками.

      Воды нет, потому что в Луганском энергетическом объединении решили обесточить Петровскую насосную станцию за долги. Оба предприятия — по ту сторону линии разграничения. Это территория, контролируемая Киевом. А без воды остались несколько поселков непризнанной ЛНР и часть Луганска. Они получают воду от украинской компании. Вернее, должны получать. Местные жители считают это блокадой.

      До войны жители этих поселков могли набирать воду в реке. Сиверский Донец не так далеко. Но теперь это — линия фронта. И многие просто боятся подходить к реке: недавно там застрелили двоих рыбаков. Совсем недавно, когда здесь шли серьезные бои, воды в кранах тоже не было. Люди выживали как могли.

      Лариса Пряничникова, староста поселка Приветное: «В войну тоже мы были без воды. Пили воду зелененькую, с головастиками, — процеживали, кипятили. У нас источников воды нету никаких».

      У властей республики есть письменное соглашение о поставках воды с Украины в ЛНР. Его заключили в Минске. Согласованы тарифы и порядок расчетов. Долги украинского водоканала перед энергетиками — 175 миллионов гривен. И в этом энергетики обвинили потребителей ЛНР: якобы они не платят за воду, а водоканалу нечем платить за электричество.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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