Пострадавшие в ДТП под Ярославлем рассказали о смертельной аварии

Водитель экскурсионного автобуса принял удар на себя, чтобы спасти юных пассажиров. Авария произошла в Ярославской области, в результате мужчина погиб. По словам очевидцев, большегруз вылетел с второстепенной дороги. Шофер, который вез детей, лишь успел всех предупредить об опасности. Несмотря на то, что пострадали 16 подростков, большого числа жертв удалось избежать.
Всю ночь в больнице оказывали помощь пострадавшим в ДТП. Школьники до сих пор отходят от шока. За теми, кто не получил серьезных травм, уже выехали родители. В автобусе, который попал в аварию, находились 38 учеников. Все они — одаренные дети, победители различных олимпиад из Екатеринбурга. Они возвращались домой после экскурсии по «Золотому кольцу». Переночевать должны были в гостинице, но до отеля не доехали. Экспресс столкнулся с грузовиком, который выезжал с автозаправочной станции.
Геннадий Горелышев, врач выездной бригады отделения скорой помощи: «Мы оказали помощь самому тяжелому из них — водителю автобуса, который был зажат при столкновении, при помощи сотрудников МЧС смогли вынуть. Состояние было тяжелое».
К сожалению, врачам не удалось спасти водителя. Возможно, именно благодаря ему удалось избежать больших жертв. Сергей Блохин фактически принял удар на себя. Понимая, что избежать столкновения не удастся, он не стал сворачивать на обочину, лишь успел предупредить пассажиров.
Ольга Ковалёва, сопровождающая детей: «Очень быстро, мы ощутили, что посыпались стекла, был удар, начали быстро выводить детей».
Евгений, пострадавший школьник: «Я сидел слева на третьем ряду, проснулся за несколько секунд до аварии, услышал голос водителя, понял, что мы тормозим. Затем увидел в лобовое стекло, что на нашу полосу выехал грузовой автомобиль».
Уже известно, что все дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Шофера грузовика, который должен был уступить дорогу, задержали. Сейчас с ним беседуют следователи. Правоохранители возбудили сразу два уголовных дела.
Геннадий Горелышев, врач выездной бригады отделения скорой помощи: «Мы оказали помощь самому тяжелому из них — водителю автобуса, который был зажат при столкновении, при помощи сотрудников МЧС смогли вынуть. Состояние было тяжелое».
К сожалению, врачам не удалось спасти водителя. Возможно, именно благодаря ему удалось избежать больших жертв. Сергей Блохин фактически принял удар на себя. Понимая, что избежать столкновения не удастся, он не стал сворачивать на обочину, лишь успел предупредить пассажиров.
Ольга Ковалёва, сопровождающая детей: «Очень быстро, мы ощутили, что посыпались стекла, был удар, начали быстро выводить детей».
Евгений, пострадавший школьник: «Я сидел слева на третьем ряду, проснулся за несколько секунд до аварии, услышал голос водителя, понял, что мы тормозим. Затем увидел в лобовое стекло, что на нашу полосу выехал грузовой автомобиль».
Уже известно, что все дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Шофера грузовика, который должен был уступить дорогу, задержали. Сейчас с ним беседуют следователи. Правоохранители возбудили сразу два уголовных дела.
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