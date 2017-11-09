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    Суд арестовал квартиру, машину и счета режиссера Серебренникова

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Суд арестовал квартиру, машину и счета режиссера Серебренникова

    Суд арестовал квартиру, машину и счета режиссера Серебренникова

    Суд арестовал квартиру, машину и счета режиссера Серебренникова
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • По решению суда на квартиру, автомобиль и денежные средства режиссера Кирилла Серебренникова наложен арест.

    Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва, постановление об аресте имущества и средств обвиняемого в хищении средств, выделенных на проект «Платформа», было вынесено еще в прошлом месяце.

    Юнона Царёва: «11 октября 2017 года Басманным районным судом Москвы вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на находящиеся на счетах денежные средства в размере более 36 тыс. рублей, более 60 тыс. евро и более 4 тыс. долларов, а также на квартиру и автомобиль».

    Также Басманный суд арестовал имущество и счета бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

    Юнона Царёва: «Судом наложен арест на имущество обвиняемого Итина, а именно на денежные средства свыше 80 тыс. долларов и 5 тыс. евро, а также на изделия из золота».

    смотретьСеребренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Серебренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Напомним, в мае в театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски. Следственные действия провели в рамках дела о хищении госсредств некоммерческой организацией «Седьмая студия», основанной Серебренниковым. Он был помещен под домашний арест.

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