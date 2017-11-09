Медведев предупредил спекулянтов о наказании за махинации с билетами на ЧМ-2018

В России будут введены штрафы за подделку и незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении правительства, сообщил Дмитрий Медведев.
Премьер-министр напомнил, что Россия взяла на себя обязательства перед FIFA пресекать незаконную продажу, распространение или подделку билетов.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «За эти правонарушения вводится административная ответственность, в том числе штрафы для тех, кто занимается спекуляциями с билетами, независимо от того, граждане это или должностные лица, индивидуальные предприниматели или организации».
Работа уличенных в махинациях с билетами организаций будет приостановлена. Срок рассмотрения дел спекулянтов в судах будет сокращен до 10 дней.
Правительство намерено внести в Госдуму законопроект об ответственности за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ до 18 декабря.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «За эти правонарушения вводится административная ответственность, в том числе штрафы для тех, кто занимается спекуляциями с билетами, независимо от того, граждане это или должностные лица, индивидуальные предприниматели или организации».
Работа уличенных в махинациях с билетами организаций будет приостановлена. Срок рассмотрения дел спекулянтов в судах будет сокращен до 10 дней.
Правительство намерено внести в Госдуму законопроект об ответственности за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ до 18 декабря.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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