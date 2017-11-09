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    Роскомнадзор пригрозил США ответом на возможный запрет «российского контента»

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    Роскомнадзор пригрозил США ответом на возможный запрет «российского контента»

    Роскомнадзор пригрозил США ответом на возможный запрет «российского контента»

    Роскомнадзор может разработать ответные меры в случае, если в США примут закон, направленный против «российского государственного контента» в американских телесетях. Об этом заявила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина.

    Татьяна Денискина: «У нас точно такая же система распространения телеканалов, которые, несмотря на то, что у нас зарегистрированы в качестве российских СМИ, но имеют (иностранный) контент по лицензионным договорам».

    Она добавила: «будет решение — будут меры», передает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что Сенат США в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год предложил запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети контент, который контролируется или финансируется правительством России.

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