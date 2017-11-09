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Брифинг Марии Захаровой

    Жаров рассказал о «конструктивном диалоге» Роскомнадзора с Viber и WhatsApp

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    Жаров рассказал о «конструктивном диалоге» Роскомнадзора с Viber и WhatsApp

    Жаров рассказал о «конструктивном диалоге» Роскомнадзора с Viber и WhatsApp

    Роскомнадзор ведет конструктивный диалог с Viber, WhatsApp и мессенджером Facebook о необходимости исполнения требования российского законодательства, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

    По словам главы Роскомнадзора, на данный момент острого запроса на включение Viber, WhatsApp и мессенджера Facebook в реестр организаторов распространителей информации нет.

    Александр Жаров: «Мы ведем на эту тему консультации, у нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр… С перечисленными компаниями у нас идет конструктивный диалог, в тот момент, когда к нам поступит запрос, я надеюсь, что они нам данные оперативно предоставят, пока этот вопрос не актуален».

    Жаров также напомнил, что для запроса данных на включение организации в реестр в Роскомнадзор должен поступать запрос из силовых структур РФ.

    Александр Жаров: «Закон очень жесткий и предполагает: если компания в определенный законом срок отказывается сообщить те пять идентификаторов, которые включаются в реестр, она должна быть заблокирована на территории Российской Федерации».

    Минувшим летом после долгих публичных споров Александра Жарова и Павла Дурова в реестр Роскомнадзора был внесен Telegram.

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