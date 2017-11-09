Объявлены победители проекта «Вдали от столиц»

Интернет-пользователи определили победителей всероссийского проекта Google «Вдали от столиц». Авторов лучших инициатив наградили на торжественной церемонии в Москве.
Компания Google вместе с Агентством стратегических инициатив объявила результаты всенародного голосования «Вдали от столиц». Проект был создан, чтобы сделать известными тех, кто меняет жизнь регионов к лучшему в самых разных областях — культуре, спорте, технологиях, бизнесе, туризме или социальной сфере.
Из более чем двух тысяч заявок команда экспертов отобрала около 600 проектов, затем звездное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий. В рамках проекта наш телеканал создал собственную спецноминацию «Выбор НТВ». Победителями стали семь участников, за которых в Google-поиске проголосовало больше всего жителей России.
Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия: «Число заявок превзошло наши ожидания. Благодаря активному участию жителей регионов мы узнали так много нового о нашей стране. Поздравляем победителей! Их проекты совсем не похожи друг на друга, но все созданы с большой любовью к жителям разных уголков России. Мы благодарим не только участников, но и всех, кто голосовал в „поиске“ и помог определить победителей. Изучить истории людей, которые прямо сейчас воплощают свои идеи в жизнь, по-прежнему можно на интерактивной Google-карте „Вдали от столиц“».
Среди победителей проекта «Вдали от столиц» — социальные, образовательные и культурные инициативы жителей российских городов и деревень. НТВ в своих аккаунтах в социальных сетях рассказывал об участниках в роликах из рубрики «За минуту» (#ЗаМинуту).
Победителем в категории «Культура» стала Валентина Дымченко из Читы. Валентина и ее коллеги всегда мечтали сделать родной город удобным и современным. И они запустили проект «Красивая Чита», направленный на благоустройство города с помощью добрых дел. Валентина и другие жители города создали из высохших деревьев потрясающие тематические скульптуры, украсили дом в спальном районе граффити с изображением простого забайкальского мальчика-футболиста, по их проекту был построен ледовый городок, а сейчас подходит к завершению первый этап благоустройства одной из главных площадей города, также инициированного группой.
Победитель в категории «Производства и ремесла» — Мария Тихонова (Ростов-на-Дону). «Твоими глазами» — инклюзивная гончарная мастерская, где обучаются и работают незрячие люди. И если на первом этапе команда Марии проводила занятия для четырех человек, то спустя восемь месяцев автору проекта удалось выиграть грант, что позволило открыть полностью оборудованную мастерскую в центре города. И сегодня незрячие мастера самостоятельно изготавливают изделия в разных техниках, проводят занятия для более чем 60 человек и зарабатывают.
Победитель в категории «Российский туризм» — Виктор Решетников (Комсомольск-на-Амуре). Проект «Планета тайга» — движение энтузиастов, продвигающих удивительную красоту родного края. Виктор и его команда начинали свой путь как организаторы путешествий выходного дня, а уже сегодня у них готовится третий сезон фильмов о заповедной природе Хабаровского края и за плечами три уникальных экофестиваля. Проект «Планета тайга» получает престижные премии, в том числе и национальные.
Победитель в категории «Спорт, Здоровый образ жизни» — Любовь Бровко (Тюмень). Проект «Шанс» помогает подросткам найти позитивные пути развития через совместное времяпрепровождение со своими наставниками. Спортивные мероприятия помогают ребятам выплеснуть свою энергию, позитивно провести свое время и выбрать то, чем они хотели бы заниматься после школы. Проект «Шанс» проводится в Тюмени второй год. В 2017-м участие в нем принимают 46 подростков и 40 наставников. Среди них — представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени. Вместе они посещают разные занятия, в том числе и спортивные: футбол, волейбол, тренировки по скалолазанию и самообороне, мастер-класс по скейтбордингу от команды SibSub, танцы трех направлений.
Победитель в категории «Современные технологии» — Илья Смольянинов (Челябинск). Проект «3D развитие» создан для развития технического потенциала молодежи в сфере 3D-технологий. Он состоит из трех модулей, включающих образовательные программы по моделированию и изготовлению макетов в 40 школах города, проведение вебинаров с крупнейшими поставщиками 3D-оборудования, создание интерактивного зала, сканирование экспонатов и изготовление тактильных моделей в Челябинском государственном краеведческом музее.
Победитель в категории «Обучение и развитие» — Бэлла Шахмирза (Эркин-Халк). Проект Бэллы «Летняя творческая школа для аульских детей Балапанлар» помогает детям, живущим в моноэтнических социально незащищенных семьях и не имеющим доступа к качественному образованию. Бэлла и ее команда пригласили талантливых выходцев из Карачаево-Черкесии и преподавателей из Москвы провести серию занятий в формате летней школы для более чем 80 местных детей. В течение двух летних недель они рассказывали детям о ногайской культуре, организовывали театральные мастер-классы, занимались музыкой, читали лекции. Весь проект был подготовлен за месяц — от поиска команды и сбора денег через краудфандинг до привлечения детей.
Победитель в категории «Социальное обслуживание» — Булат Замалиев (Татарстан). Главные задачи проекта «КЦОН: Цифровая деревня» — развитие предпринимательства и улучшение экономического положения сельских территорий через удаленное информирование жителей сел и деревень о формах государственной поддержки и доступных возможностях, а также развитие культуры электронной коммерции в сельских районах. В центрах КЦОН с помощью современных технологий жители легко могут воспользоваться государственными услугами, подать заявку на субсидии, разместить товары на электронных торговых площадках, получить информацию о вакансиях поблизости, запросить юридическую помощь и многое другое.
А победителем в специальной номинации «Выбор НТВ» стал Дмитрий Закарлюкин из Челябинска. Он создал социально-предпринимательский проект «Вещеворот».
Благодаря сети контейнеров сбора текстиля, установленных по всему городу, все желающие могут избавиться от ненужной одежды и дать ей вторую жизнь. В год собирается около 100 тонн текстиля: 80% перерабатывается, 10% продается в благотворительных магазинах, остальное выдается нуждающимся. За 2016 год в рамках проекта была оказана помощь более 2500 человек, а работой обеспечены 14 человек. Дмитрий стал главным героем сюжета новостей в федеральном эфире.
Награждение победителей состоялось в Москве на торжественной церемонии с участием организаторов, экспертов и членов жюри «Вдали от столиц». Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела и достичь еще больших успехов. Кроме того, Google вместе с телекомпанией НТВ, информационным партнером проекта, снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия.
Из более чем двух тысяч заявок команда экспертов отобрала около 600 проектов, затем звездное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий. В рамках проекта наш телеканал создал собственную спецноминацию «Выбор НТВ». Победителями стали семь участников, за которых в Google-поиске проголосовало больше всего жителей России.
Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия: «Число заявок превзошло наши ожидания. Благодаря активному участию жителей регионов мы узнали так много нового о нашей стране. Поздравляем победителей! Их проекты совсем не похожи друг на друга, но все созданы с большой любовью к жителям разных уголков России. Мы благодарим не только участников, но и всех, кто голосовал в „поиске“ и помог определить победителей. Изучить истории людей, которые прямо сейчас воплощают свои идеи в жизнь, по-прежнему можно на интерактивной Google-карте „Вдали от столиц“».
Среди победителей проекта «Вдали от столиц» — социальные, образовательные и культурные инициативы жителей российских городов и деревень. НТВ в своих аккаунтах в социальных сетях рассказывал об участниках в роликах из рубрики «За минуту» (#ЗаМинуту).
Победителем в категории «Культура» стала Валентина Дымченко из Читы. Валентина и ее коллеги всегда мечтали сделать родной город удобным и современным. И они запустили проект «Красивая Чита», направленный на благоустройство города с помощью добрых дел. Валентина и другие жители города создали из высохших деревьев потрясающие тематические скульптуры, украсили дом в спальном районе граффити с изображением простого забайкальского мальчика-футболиста, по их проекту был построен ледовый городок, а сейчас подходит к завершению первый этап благоустройства одной из главных площадей города, также инициированного группой.
Победитель в категории «Производства и ремесла» — Мария Тихонова (Ростов-на-Дону). «Твоими глазами» — инклюзивная гончарная мастерская, где обучаются и работают незрячие люди. И если на первом этапе команда Марии проводила занятия для четырех человек, то спустя восемь месяцев автору проекта удалось выиграть грант, что позволило открыть полностью оборудованную мастерскую в центре города. И сегодня незрячие мастера самостоятельно изготавливают изделия в разных техниках, проводят занятия для более чем 60 человек и зарабатывают.
Победитель в категории «Российский туризм» — Виктор Решетников (Комсомольск-на-Амуре). Проект «Планета тайга» — движение энтузиастов, продвигающих удивительную красоту родного края. Виктор и его команда начинали свой путь как организаторы путешествий выходного дня, а уже сегодня у них готовится третий сезон фильмов о заповедной природе Хабаровского края и за плечами три уникальных экофестиваля. Проект «Планета тайга» получает престижные премии, в том числе и национальные.
Победитель в категории «Спорт, Здоровый образ жизни» — Любовь Бровко (Тюмень). Проект «Шанс» помогает подросткам найти позитивные пути развития через совместное времяпрепровождение со своими наставниками. Спортивные мероприятия помогают ребятам выплеснуть свою энергию, позитивно провести свое время и выбрать то, чем они хотели бы заниматься после школы. Проект «Шанс» проводится в Тюмени второй год. В 2017-м участие в нем принимают 46 подростков и 40 наставников. Среди них — представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени. Вместе они посещают разные занятия, в том числе и спортивные: футбол, волейбол, тренировки по скалолазанию и самообороне, мастер-класс по скейтбордингу от команды SibSub, танцы трех направлений.
Победитель в категории «Современные технологии» — Илья Смольянинов (Челябинск). Проект «3D развитие» создан для развития технического потенциала молодежи в сфере 3D-технологий. Он состоит из трех модулей, включающих образовательные программы по моделированию и изготовлению макетов в 40 школах города, проведение вебинаров с крупнейшими поставщиками 3D-оборудования, создание интерактивного зала, сканирование экспонатов и изготовление тактильных моделей в Челябинском государственном краеведческом музее.
Победитель в категории «Обучение и развитие» — Бэлла Шахмирза (Эркин-Халк). Проект Бэллы «Летняя творческая школа для аульских детей Балапанлар» помогает детям, живущим в моноэтнических социально незащищенных семьях и не имеющим доступа к качественному образованию. Бэлла и ее команда пригласили талантливых выходцев из Карачаево-Черкесии и преподавателей из Москвы провести серию занятий в формате летней школы для более чем 80 местных детей. В течение двух летних недель они рассказывали детям о ногайской культуре, организовывали театральные мастер-классы, занимались музыкой, читали лекции. Весь проект был подготовлен за месяц — от поиска команды и сбора денег через краудфандинг до привлечения детей.
Победитель в категории «Социальное обслуживание» — Булат Замалиев (Татарстан). Главные задачи проекта «КЦОН: Цифровая деревня» — развитие предпринимательства и улучшение экономического положения сельских территорий через удаленное информирование жителей сел и деревень о формах государственной поддержки и доступных возможностях, а также развитие культуры электронной коммерции в сельских районах. В центрах КЦОН с помощью современных технологий жители легко могут воспользоваться государственными услугами, подать заявку на субсидии, разместить товары на электронных торговых площадках, получить информацию о вакансиях поблизости, запросить юридическую помощь и многое другое.
А победителем в специальной номинации «Выбор НТВ» стал Дмитрий Закарлюкин из Челябинска. Он создал социально-предпринимательский проект «Вещеворот».
Благодаря сети контейнеров сбора текстиля, установленных по всему городу, все желающие могут избавиться от ненужной одежды и дать ей вторую жизнь. В год собирается около 100 тонн текстиля: 80% перерабатывается, 10% продается в благотворительных магазинах, остальное выдается нуждающимся. За 2016 год в рамках проекта была оказана помощь более 2500 человек, а работой обеспечены 14 человек. Дмитрий стал главным героем сюжета новостей в федеральном эфире.
Награждение победителей состоялось в Москве на торжественной церемонии с участием организаторов, экспертов и членов жюри «Вдали от столиц». Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела и достичь еще больших успехов. Кроме того, Google вместе с телекомпанией НТВ, информационным партнером проекта, снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия.
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