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Брифинг Марии Захаровой

    Суд арестовал второго участника смертельного ДТП в Харькове

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    Суд арестовал второго участника смертельного ДТП в Харькове

    Суд арестовал второго участника смертельного ДТП в Харькове

    Суд арестовал второго участника смертельного ДТП в Харькове

    Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей второму участнику смертельного ДТП в Харькове, водителю внедорожника Volkswagen Геннадию Дронову.

    Напомним, внедорожник Lexus 18 октября въехал в группу людей в Харькове. Трагедия произошла в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Девушке-водителю Алёне Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, правоохранители подозревают второго участника ДТП, водителя внедорожника Volkswagen Геннадия Дронова, в нарушении ПДД.

    смотретьВ Харькове протаранивший пешеходов Lexus пытался проскочить на красный свет
    В Харькове протаранивший пешеходов Lexus пытался проскочить на красный свет
    Как сообщила прокуратура Харьковской области в Twitter, «по требованию прокуратуры cуд взял под стражу водителя Volkswagen».

    В ведомстве ранее сообщали, что Дронов не принимал участия в следственном эксперименте, так как находился в больнице.

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