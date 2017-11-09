ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой

    CAS отклонил жалобу Чичеровой на лишение медали Олимпиады-2008

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Максим Богодвид
    CAS отклонил жалобу Чичеровой на лишение медали <nobr>Олимпиады-2008</nobr>

    CAS отклонил жалобу Чичеровой на лишение медали Олимпиады-2008

    CAS отклонил жалобу Чичеровой на лишение медали <nobr>Олимпиады-2008</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Максим Богодвид

    • Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российской легкоатлетки Анна Чичеровой на лишение ее бронзовой награды Олимпиады 2008 года в Пекине в прыжках в высоту.

    Анна Чичерова оказалась в числе 14 российских атлетов, которых Международный олимпийский комитет обвинил в применении запрещенных препаратов на Олимпиаде-2008 по итогам перепроверки 454 допинг-проб.

    В пробе Чичеровой обнаружили запрещенный анаболический стероид туринабол, на основании чего спортсменку лишили бронзовой медали Игр в Пекине, а Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на это решение.

    В 2012 году Чичерова стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru