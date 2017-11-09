CAS отклонил жалобу Чичеровой на лишение медали Олимпиады-2008

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российской легкоатлетки Анна Чичеровой на лишение ее бронзовой награды Олимпиады 2008 года в Пекине в прыжках в высоту.
Анна Чичерова оказалась в числе 14 российских атлетов, которых Международный олимпийский комитет обвинил в применении запрещенных препаратов на Олимпиаде-2008 по итогам перепроверки 454 допинг-проб.
В пробе Чичеровой обнаружили запрещенный анаболический стероид туринабол, на основании чего спортсменку лишили бронзовой медали Игр в Пекине, а Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на это решение.
В 2012 году Чичерова стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.
В пробе Чичеровой обнаружили запрещенный анаболический стероид туринабол, на основании чего спортсменку лишили бронзовой медали Игр в Пекине, а Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на это решение.
В 2012 году Чичерова стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.
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