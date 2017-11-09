В эфире телеканала НТВ 13 ноября состоится премьера нового сезона сериала о полиции будущего
«Свидетели-2».
Это продолжение истории об агентах Следственно-аналитического управления (САУ).
По сюжету управление возглавляет полковник Андрей Громов. Все его сотрудники — лучшие профессионалы в своей области, способные обезоружить любого противника. Помогают им самые современные технологии: сканеры, датчики движения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи.
В новом сезоне каждая серия станет интеллектуальной головоломкой, которую под силу раскрыть только профессионалам. Зрители до последних минут не узнают, кто хладнокровный убийца, а кто случайный свидетель. Однако именно готовность к трудностям отличает профессионала от новичка: на этот раз сотрудникам САУ придется подтвердить свою квалификацию. Во втором сезоне к команде самого засекреченного следственного управления присоединятся новые оперативники: Гусаров (Александр Моисеев), Сталёва (Виктория Черенцова), Зацепин (Сергей Борисов), Гордеева (Олеся Матакова). Героям предстоит доказать, что они заслуживают стать полноправными участниками команды и способны с той же легкостью решать самые запутанные дела, что и опытные оперативники.
В премьерных сериях зрители погрузятся не только в расследования, но в реальную работу лаборатории будущего. Для съемок нового сезона художники расширили пространство офиса САУ. Теперь зрители увидят работу новой лаборатории, смогут заглянуть в тайный конференц-зал агентства и узнают секреты, которые таят в себе кабинеты для допросов. В новом сезоне дела станут еще более острыми, а задачи — сложнее. Так, для воплощения одной из сцен второго сезона группе пришлось взорвать целый город под Дмитровом.
Исполнительный продюсер проекта Валерий Сотов раскрыл секрет успеха сериала.
Валерий Сотов, исполнительный продюсер проекта: «Хочу признаться, что мы нарушаем главную традицию кинематографа. Перед началом съемок мы не стали разбивать тарелку, символизирующую начало и успешное окончание съемок. И сделали это осознано. Ведь там, где нет начала, нет и конца. Очень надеюсь, что мы оставим вечный след в истории телевидения».
Увидеть новые серии проекта «Свидетели» зрители НТВ смогут с 13 ноября в 12:00.
По сюжету управление возглавляет полковник Андрей Громов. Все его сотрудники — лучшие профессионалы в своей области, способные обезоружить любого противника. Помогают им самые современные технологии: сканеры, датчики движения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи.
В новом сезоне каждая серия станет интеллектуальной головоломкой, которую под силу раскрыть только профессионалам. Зрители до последних минут не узнают, кто хладнокровный убийца, а кто случайный свидетель. Однако именно готовность к трудностям отличает профессионала от новичка: на этот раз сотрудникам САУ придется подтвердить свою квалификацию. Во втором сезоне к команде самого засекреченного следственного управления присоединятся новые оперативники: Гусаров (Александр Моисеев), Сталёва (Виктория Черенцова), Зацепин (Сергей Борисов), Гордеева (Олеся Матакова). Героям предстоит доказать, что они заслуживают стать полноправными участниками команды и способны с той же легкостью решать самые запутанные дела, что и опытные оперативники.
В премьерных сериях зрители погрузятся не только в расследования, но в реальную работу лаборатории будущего. Для съемок нового сезона художники расширили пространство офиса САУ. Теперь зрители увидят работу новой лаборатории, смогут заглянуть в тайный конференц-зал агентства и узнают секреты, которые таят в себе кабинеты для допросов. В новом сезоне дела станут еще более острыми, а задачи — сложнее. Так, для воплощения одной из сцен второго сезона группе пришлось взорвать целый город под Дмитровом.
Исполнительный продюсер проекта Валерий Сотов раскрыл секрет успеха сериала.
Валерий Сотов, исполнительный продюсер проекта: «Хочу признаться, что мы нарушаем главную традицию кинематографа. Перед началом съемок мы не стали разбивать тарелку, символизирующую начало и успешное окончание съемок. И сделали это осознано. Ведь там, где нет начала, нет и конца. Очень надеюсь, что мы оставим вечный след в истории телевидения».
Увидеть новые серии проекта «Свидетели» зрители НТВ смогут с 13 ноября в 12:00.
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