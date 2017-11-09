США потратят $4,6 млрд на противодействие России в Европе

Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета страны на следующий год. Документ предполагает выделение колоссальных средств на противодействие России в Европе.
На противодействие России в Европе планируют выделить 4,6 миллиарда долларов. Эта сумма пойдет на усиление военного потенциала Соединенных Штатов в Старом Свете, а также на укрепление союзников по НАТО, отмечает ТАСС.
В частности, было одобрено выделение 350 млн долларов на военную помощь Киеву. Программа предполагает в том числе поставки летальных оборонительных вооружений. Еще 100 млн проект бюджета предусматривает на отражение «российской агрессии» в Прибалтике. Эту сумму получат Литва, Латвия и Эстония.
Еще 58 миллионов выделяют на разработку наземной ракеты средней дальности. В документе это называют ответными действиями на нарушение Россией договора о ликвидации подобных вооружений. Документ 1987 года запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 км до 5 500 километров.
После того как бюджет будет одобрен в палате представителей и сенате конгресса, его отправят на подпись президенту. Сообщается, что общий бюджет Пентагона составит 700 миллиардов долларов. Это на 26 млрд больше, чем запрашивал Белый дом.
В частности, было одобрено выделение 350 млн долларов на военную помощь Киеву. Программа предполагает в том числе поставки летальных оборонительных вооружений. Еще 100 млн проект бюджета предусматривает на отражение «российской агрессии» в Прибалтике. Эту сумму получат Литва, Латвия и Эстония.
Еще 58 миллионов выделяют на разработку наземной ракеты средней дальности. В документе это называют ответными действиями на нарушение Россией договора о ликвидации подобных вооружений. Документ 1987 года запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 км до 5 500 километров.
После того как бюджет будет одобрен в палате представителей и сенате конгресса, его отправят на подпись президенту. Сообщается, что общий бюджет Пентагона составит 700 миллиардов долларов. Это на 26 млрд больше, чем запрашивал Белый дом.
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