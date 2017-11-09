Минстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений

Минстрой хочет ввести новый экологический сбор. Платить его должны будут производители и импортеры моющих средств и удобрений.

В письме правительству, выдержки из которого опубликовала газета «Ведомости», министерство пишет, что собранные деньги будут распределять по регионам и строить на них или ремонтировать канализационные очистные сооружения.



Минстрой планирует собирать на эти цели с бизнеса по 20 млрд рублей в год.



Производители бытовой химии, опрошенные газетой, сомневаются, что мыльный раствор так уж сильно изнашивает очистные сооружения, и не понимают, почему бизнес должен платить за их ремонт.



Производители удобрений говорят, что из-за сбора их товар может подорожать почти на 25%.