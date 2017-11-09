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9 ноября, 12:30
Брифинг Марии Захаровой
    Минстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений. налоги и пошлины, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений

    Минстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений

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    Минстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений

    Минстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений

    Минстрой предложил новый сбор с моющих средств и удобрений

      Минстрой хочет ввести новый экологический сбор. Платить его должны будут производители и импортеры моющих средств и удобрений.

      В письме правительству, выдержки из которого опубликовала газета «Ведомости», министерство пишет, что собранные деньги будут распределять по регионам и строить на них или ремонтировать канализационные очистные сооружения.

      Минстрой планирует собирать на эти цели с бизнеса по 20 млрд рублей в год.

      Производители бытовой химии, опрошенные газетой, сомневаются, что мыльный раствор так уж сильно изнашивает очистные сооружения, и не понимают, почему бизнес должен платить за их ремонт.

      Производители удобрений говорят, что из-за сбора их товар может подорожать почти на 25%.

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