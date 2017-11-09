Производители соли предупредили о росте цен

В России до конца года могут заметно вырасти цены на соль
из-за нехватки вагонов для ее перевозки.
По информации газеты «Известия», соль в России может подорожать на 10%. Такой прогноз дали в организации «Руспродсоюз».
При этом в компании «Соль Руси» не исключают, что рост цен может произойти до конца года. Причина — нехватка вагонов для перевозки соли. Сообщается, что добытчики соли уже сократили ее отгрузки продавцам.
В компании «Руссоль» говорят, что на рынке технической соли, которой, например, посыпают дороги, уже критическая ситуация, и сейчас у компании больше 4 тысяч вагонов, отправку которых она оплатила, но так и не смогла отгрузить.
В «Руспродсоюзе» добавляют: в октябре техническая соль в оптовом сегменте подорожала на 10%, и такое же может произойти с пищевой. Производители предупреждают: если ситуация не изменится, то соль станет еще и дефицитом в российских магазинах.
В РЖД заявили, что знают о проблеме и касается она только технической соли, но необходимые меры принимаются.
При этом в компании «Соль Руси» не исключают, что рост цен может произойти до конца года. Причина — нехватка вагонов для перевозки соли. Сообщается, что добытчики соли уже сократили ее отгрузки продавцам.
В компании «Руссоль» говорят, что на рынке технической соли, которой, например, посыпают дороги, уже критическая ситуация, и сейчас у компании больше 4 тысяч вагонов, отправку которых она оплатила, но так и не смогла отгрузить.
В «Руспродсоюзе» добавляют: в октябре техническая соль в оптовом сегменте подорожала на 10%, и такое же может произойти с пищевой. Производители предупреждают: если ситуация не изменится, то соль станет еще и дефицитом в российских магазинах.
В РЖД заявили, что знают о проблеме и касается она только технической соли, но необходимые меры принимаются.
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