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9 ноября, 12:30
Брифинг Марии Захаровой
    Производители соли предупредили о росте цен. продукты, РЖД, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПроизводители соли предупредили о росте цен

    Производители соли предупредили о росте цен

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    Производители соли предупредили о росте цен

    Производители соли предупредили о росте цен

    Производители соли предупредили о росте цен

      В России до конца года могут заметно вырасти цены на соль из-за нехватки вагонов для ее перевозки.

      По информации газеты «Известия», соль в России может подорожать на 10%. Такой прогноз дали в организации «Руспродсоюз».

      При этом в компании «Соль Руси» не исключают, что рост цен может произойти до конца года. Причина — нехватка вагонов для перевозки соли. Сообщается, что добытчики соли уже сократили ее отгрузки продавцам.

      В компании «Руссоль» говорят, что на рынке технической соли, которой, например, посыпают дороги, уже критическая ситуация, и сейчас у компании больше 4 тысяч вагонов, отправку которых она оплатила, но так и не смогла отгрузить.

      В «Руспродсоюзе» добавляют: в октябре техническая соль в оптовом сегменте подорожала на 10%, и такое же может произойти с пищевой. Производители предупреждают: если ситуация не изменится, то соль станет еще и дефицитом в российских магазинах.

      В РЖД заявили, что знают о проблеме и касается она только технической соли, но необходимые меры принимаются.

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