На картине Ван Гога нашли замурованного под слоем краски кузнечика

Ученые нашли кузнечика, которого 100 лет назад «замуровал» в свою картину Ван Гог. Насекомое под слоем краски в пейзажах… Опубликовано НТВ 8 ноября 2017 г.

Больше 100 лет кузнечик оставался незамеченным на полотне «Оливковые деревья» (его художник написал в 1889 году).Кузнечик находится на нижнем переднем плане пейзажа. Увидеть его удалось только под микроскопом. Насекомое обнаружили эксперты музея искусств Нельсона-Аткинса в США. И даже такая незначительная деталь стала предметом исследования. Искусствоведы предполагают, что кузнечик попал на холст во время пленэра.