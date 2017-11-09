На картине Ван Гога нашли замурованного под слоем краски кузнечика

Неожиданное открытие сделали исследователи творчества Винсента Ван Гога. На его картине под слоями краски был замурован кузнечик.
Больше 100 лет кузнечик оставался незамеченным на полотне «Оливковые деревья» (его художник написал в 1889 году).
Кузнечик находится на нижнем переднем плане пейзажа. Увидеть его удалось только под микроскопом. Насекомое обнаружили эксперты музея искусств Нельсона-Аткинса в США. И даже такая незначительная деталь стала предметом исследования. Искусствоведы предполагают, что кузнечик попал на холст во время пленэра.
Кузнечик находится на нижнем переднем плане пейзажа. Увидеть его удалось только под микроскопом. Насекомое обнаружили эксперты музея искусств Нельсона-Аткинса в США. И даже такая незначительная деталь стала предметом исследования. Искусствоведы предполагают, что кузнечик попал на холст во время пленэра.
Ученые нашли кузнечика, которого 100 лет назад «замуровал» в свою картину Ван Гог. Насекомое под слоем краски в пейзажах…Опубликовано НТВ 8 ноября 2017 г.
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