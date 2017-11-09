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9 ноября, 12:00
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    Уборщица украла вилки и ложки на 500 евро из ресторана в центре Москвы

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    Уборщица украла вилки и ложки на 500 евро из ресторана в центре Москвы

    Уборщица украла вилки и ложки на 500 евро из ресторана в центре Москвы

    Столичная полиция задержала подозреваемую в краже столового серебра из ресторана на Никольской улице.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о том, что из ресторана на Никольской улице пропало столовое серебро: три вилки, а также столовая и десертная ложки общей стоимостью 500 евро.

    Из сообщения источника: «В ходе розыска задержана приезжая из Узбекистана 1978 года рождения, работающая уборщицей».

    Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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