Уборщица украла вилки и ложки на 500 евро из ресторана в центре Москвы

Столичная полиция задержала подозреваемую в краже столового серебра из ресторана на Никольской улице.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о том, что из ресторана на Никольской улице пропало столовое серебро: три вилки, а также столовая и десертная ложки общей стоимостью 500 евро.
Из сообщения источника: «В ходе розыска задержана приезжая из Узбекистана 1978 года рождения, работающая уборщицей».
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Из сообщения источника: «В ходе розыска задержана приезжая из Узбекистана 1978 года рождения, работающая уборщицей».
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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